Розробники відеогри Resident Evil Village назвали канонічний зріст Леді Дімітреску. А шанувальники вже навіть встигли порівняти її із головним героєм гри.

Джерело: твіттер Resident Evil

Розробники відеогри Resident Evil Village вирішили потішити всіх шанувальників цього проєкту. Вони назвали точний зріст Леді Дімітреску – популярної вампірки з гри. Ця цифра здивувала всіх, вона перевершила навіть найсміливіші прогнози.

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Поділитися такою інформацією вирішив артдиректор Resident Evil Village Томонорі Такано. У твіттері він опублікував лист, у якому подякував шанувальникам за таку підтримку їх нової гри. Він відзначив, що розробники зі студії Capcom взагалі не очікували, що Леді та її дочки стануть такими популярними. Такано написав наступне:

Леді Дімітреску отримала багато любові як у нас, так й за кордоном, а це робить наших розробників щасливими. Я чув, що людей цікавить її зріст… Якщо враховувати капелюх й високі підбори, її ріст становить 290 сантиметрів.

Варто відзначити, що раніше журналісти провели справжнє дослідження та отримали інший результат – 244 сантиметри. Але розробники Resident Evil Village знову здивували всіх. Зазначимо, що найвищою жінкою в історії вважається Яо Дефен, а її зріст становив 234 сантиметри, а серед чоловіків рекордсменом вважається Роберт Першинг Вадлов – 274 сантиметри.

Цікаво, що шанувальники цієї відеогри вже встигли порівняти Леді Дімітреску із головним героєм гри Ітаном Вінтерсом. Зріст останнього складає лише 180 сантиметрів, тому різниця відчутна. Також геймери вирішили порівняти вампірку з Містером Іксом та Немезісом (антагоністи з попередніх частин). Точної інформації фанати не знайшли, але припустили, що їх зріст складає 210 – 240 сантиметрів.

Леді Дімітреску та Ітан Вінтерс / світлина із твіттера J.J. | RESIDENCE of EVIL

Леді Дімітреску, Немезіс та Містер Ікс / світлина із твіттера naven0m

Варто відзначити, що розробники із Capcom вирішили поділитися лише інформацією про зріст цієї дами, інших деталей вони поки не розкривали. Хоча зазначили, що ці чарівні вампірки будуть невтомно переслідувати Ітана, варто йому лише буде зайти у їх замок.