Геймери порівняли розміри всіх антагоністів із серії Resident Evil. Виявилося, що дуже популярна у мережі Леді Дімітреску опинилася лише на 3 сходинці.

Джерело: Reddit 07PandorasBox

Лише декілька днів тому компанія Capcom шокувала всіх шанувальників серії Resident Evil. Розробники назвали канонічний зріст вампірки Леді Дімітреску. Показник у 290 сантиметрів вразив всіх, бо він перевершив навіть найсміливіші прогнози. Щоправда, навіть з таким зростом Леді не вважається найвищою у цій серії відеоігор.

До теми Такого фанати точно не очікували: розробники назвали точний зріст Леді Дімітреску – фото

Користувач з нікнеймом 07PandorasBox вирішив поділитися на платформі Reddit цікавим постом. Йому стало нудно, тому він зробив топ найвищих персонажів із серії Resident Evil. Здається, розробники цих проєктів дуже полюбляють високих антагоністів. Очолив цей рейтинг Тиран Т-013 зі зростом у 429 сантиметрів, хоча Леон Кеннеді (протагоніст у деяких частинах) може похизуватися лише ростом у 180 сантиметрів. Випередив Леді й Танатос, хоча й всього на 75 сантиметрів.

Топ найвищих персонажів із серії Resident Evil:

Тиран Т-013 – 429 сантиметрів Танатос – 365 сантиметрів Леді Дімітреску – 290 сантиметрів Тиран T-002 – 262 сантиметри Немезіс – 243 сантиметри Містер Ікс – 213 сантиметрів Морфеус – 182 сантиметри Леон Кеннеді – 180 сантиметрів

Виявляється, що Леді й не така висока для цієї серії, бо посіла лише 3 сходинку у цьому топі. Але вампірці не варто засмучуватися, бо офіційний акаунт Xbox у твіттері опублікував своє порівняння. Цікаво, що їх рейтинг дуже впевнено очолює Леді Дімітреску, щоправда, порівнювали її з консоллю Xbox Series X та фірмовим холодильником. Варто зазначити, що у мережі часто порівнюють цю побутову техніку та нову консоль від Xbox. Тому ця компанія навіть випустила декілька фірмових холодильників.

Топ найвищих персонажів із серії Resident Evil / Reddit 07PandorasBox

Топ найвищих від компанії Xbox / світлина із твіттера Xbox