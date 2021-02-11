Автори відеогри Resident Evil Village розповіли цікаву інформацію про Леді Дімітреску. Виявляється, що це збірний образ, прототипами якого стали декілька відомих персонажів.

Розробники відеогри Resident Evil Village продовжують ділитися цікавою інформацією про Леді Дімітреску. Вони вже називали точний зріст цієї героїні, але цього разу вирішили розповісти на основі яких персонажів створили образ височенної вампірки.

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Цікавою інформацією про Леді вирішив поділитися артдиректор відеогри Resident Evil Village Томонорі Такано. Їх команда з самого початку планувала створити проєкт про вампірів у стародавньому замку. Також цікаво, що вони хотіли відійти від стереотипного образу вампірів, яких зараз чимало у сучасних відеоіграх чи кіно. Томонорі відзначив наступне:

Моїм першим артом стала сцена з трейлера, де Леді Дімітреску нахиляється, щоб зайти у двері. Тоді я точно зрозумів, що ця сцена має з'явитися у грі.

Взагалі, Томонорі Такано виділив три образи, які вони використовували при створенні цієї вампірки. Прототипами Леді Дімітреску стали:

жінка у шляпі з прізвиськом Хассаку-сама, яка нападає на молодих чоловіків та є героїнею японських міфів

угорська графиня 16 століття Єлизавета Баторій, яка вважається серійною вбивцею молодих дівчат

Мортіша у виконанні Анжеліки Г'юстон із фільму "Сімейка Адамсів"

Також розробник відзначив, що вони намагалися відійти від стилістики готичного хоррору, бо хотіли додати у гру більше елементів Великої депресії. Їх головним завданням був аналіз своїх минулих проєктів, бо розробники не хотіли створити персонажа, який був би схожий на героїв минулих частин. Здається, у студії Capcom це вийшло, бо Леді вже стала зіркою у мережі, хоча гра навіть ще не вийшла. Томонорі також згадав про популярність цієї героїні:

Не думаю, що хтось із нашої команди міг спрогнозувати, наскільки чудово шанувальники відреагують на Леді Дімітреску. Особисто мене дуже вразили коментарі на кшталт: "Я хочу, щоб вона переслідувала мене".

Також Томонорі Такано зазначив, що замок та Леді Дімітреску це лише частина Resident Evil Village, а їх команда підготувала чимало цікавого для шанувальників цієї серії.

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