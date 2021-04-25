Представители компании Capcom поделились интересной информацией об антагонистах Resident Evil Village. Игрокам показали вид ключевых злодеев и места их обитания.

Релиз видеоигры Resident Evil Village должен состояться уже 7 мая, поэтому разработчики из Capcom продолжают готовить свою аудиторию к этому событию. На этот раз они почти не вспоминали о Леди Димитреску, правда, рассказали немало интересного о других антагонистах.

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Стоит начать с того, что всего в видеоигре будет пять ключевых антагонистов. Главной будет мать Миранда, а остальные четыре полностью ей подчиняются. О главной антагонистке разработчики на этот раз также ничего не рассказали. Известно лишь, что она своеобразное местное божество, которому поклоняется населения этого поселка. Сразу стоит отметить, что и о Леди Димитреску ничего нового разработчики не рассказали, поэтому и мы не будем повторяться.

Портреты матери Миранды (в центре) и других злодеев в одной из церквей / Фото портал IGN

Карл Хайзенберг

Карл Хайзенберг / Фото портал IGN

Карл Хайзенберг уже появлялся в некоторых трейлерах видеоигры Resident Evil Village. Он инженер, проживающий на семейной фабрике. Интересно, что это единственная локация в видеоигре, которая не покрыта снегом. Карл не похож на жителя почти заброшенного села, потому что он носит кожаную куртку, модную шляпу и солнцезащитные очки. Разработчики отметили, что при создании этого героя ориентировались на моду шестидесятых годов. В бою он использует гигантскую кувалду, а также, кажется, может менять облик.

Семейная фабрика Хайзенбергов / Фото портал IGN

Сальваторе Моро

Сальваторе Моро / Фото портал IGN

Этого персонажа игрокам впервые показали в последнем трейлере видеоигры. Он живет в заброшенном рыбацком поселении на берегу озера, в котором плавает какое-то гигантское существо. Свою внешность Моро скрывает под длинным халатом, хотя на его голове можно заметить импровизированную корону из костей. Разработчики отметили, что пытались создать самое отвратительное создание в Resident Evil Village, а его прототипами стали водяные из готических ужасов.

Заброшенное рыбацкое поселение, где проживает Моро / Фото портал IGN

Донна Беневиенто

Донна Беневиенто и кукла Энджи / Фото портал IGN

Донну и куклу Энджи также впервые показали лишь в последнем трейлере Resident Evil Village. Проживает эта пара в особняке семьи Беневиенто, который находится на окраине поселка. Донна одета в траурное одеяние и полностью скрывает даже свое лицо, а также всегда с собой носит живую куклу-марионетку в виде невесты. Интересно, что именно эта пара больше всего напугала сотрудников американского подразделения Capcom, хотя японцев удивила такая реакция их коллег.

Особняк семьи Беневиенто / Фото портал IGN