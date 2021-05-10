Як і у випадку з останніми іграми франшизи Resident Evil, зовнішність для персонажів Resident Evil: Village була фактично запозичена у реальних людей. Не стала винятком і улюблениця геймерів – Леді Дімітреску.

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Capcom до останнього тримали в таємниці, хто саме виступив прототипом при створенні зовнішності колоритної лиходійки, проте з виходом гри все нарешті стало відомо. З фінальних титрів, а конкретно зі списку осіб, які брали участь в 3D-скануванні, підтвердилося, що прообразом героїні стала польська актриса і модель Хелена Манковська.

Дімітреску та Манковська / зображення з Twitter

Актриса активно веде свій обліковий запис в Instagram та особистий сайт, де можна ознайомитися з її резюме і фільмографією.

Дівчина є уродженкою Польщі, вільно розмовляє польською, англійською і трохи іспанською, а у теперішній час проживає в Лондоні. Порівнюючи фото моделі та фанатської улюблениці з Resident Evil: Village можна побачити наскільки досконала була виконана робота.

Та сама посмішка / зображення thegamer.com

Зрозуміло, що в житті Манковська значно нижче ростом, аніж монструозна лиходійка: 169 см проти 290 см у Дімітреску, проте її по жахливому чарівна посмішка – це явний спадок від Хелени.

Проте, не тільки Манковська "доклала руку" до створення персонажки, що ризикує стати культовою. Зіграла злодійку вже інша актриса – Меггі Робертсон. При зрості у 183 см вона не тільки брала участь у записі всіх рухів за допомогою "motion capture", але й, в оригіналі, подарувала вампірці свій голос.

Робертсон є випускницею Лондонської академії музичного та драматичного мистецтва, після закінчення якої вона переїхала до Лос-Анджелесу. Знімається акторка переважно в різних незалежних фільмах, що не відрізняються касовим успіхом, тож можна припустити що "роль" в Resident Evil є найбільшою в її кар'єрі.

Нещодавно портал GamesRadar виклав в мережу ролик з залаштунками створення гри, де можна оцінити роботу Робертсон при записі рухів лиходійки.

Залаштунки створення Resident Evil: Village

Працюючи в тандемі, акторка та модель, звичайно за допомоги розробників, зуміли вдихнути життя у свою персонажку та зробити її однією з улюблених героїв франшизи для багатьох фанатів.

Бац! І в саме сердечко / зображення з Twitter