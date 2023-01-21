З моменту виходу Fallout 4 у 2015 році минуло вже багато років. Попри це, схоже на те, що Bethesda поки не планує братися за продовження гри.

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Ще одна гра Fallout від Obsidian?

Наразі Bethesda визначає The Elder Scrolls 6 наступною основною грою від своєї флагманської студії після випуску Starfield наприкінці 2023 року. Тож є певні ознаки того, що може пройти багато років, перш ніж фанати зіграють у Fallout 5.

Шанувальники припускають, що завдяки придбанню Bethesda компанією Microsoft у 2021 році стороння студія може взяти на себе розробку й випустити нову гру Fallout. Оскільки Microsoft також володіє Obsidian Entertainment, здавалося б, це ідеально підходить. Втім, на даний момент нічого не було оголошено.

У своєму інтерв'ю гендиректор Obsidian Фергус Уркхарт натякнув, що він би хотів насолодитися можливістю попрацювати над ще однією грою Fallout.

Я хотів би зробити ще один Fallout до того, як піду на пенсію,

– розповів Уркхарт.

Bethesda вже підтвердила, що Fallout 5 стане її наступною грою після The Elder Scrolls 6, але в поточному графіку Fallout 5 не з'явиться ще довго. Тим часом студія Obsidian, яка довела свою компетентність у межах франшизи, була б ідеальним творцем спін-оффу або гри Fallout меншого масштабу.