Перевипуск легендарних ігор для розробників завжди слугує своєрідним мінним полем, адже до них прикута увага всієї фанатської спільноти проєкту, які уважно стежать за кожним їх кроком. Проте, схоже, що шанувальникам Diablo 2 можна видихнути з полегшенням, адже реліз Diablo 2: Resurrected, попри деякі проблеми з серверами, все ж можна назвати вдалим.

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Через 20 років від того часу, як геймери вперше зіграли в оригінальну Diablo 2, відеоігрові технології зробили суттєвий крок уперед у якості візуального зображення. Портал GameSpot опублікував порівняння сюжетних відеороликів з гри 2000 року та оновленої Diablo 2: Resurrected, як яскравий приклад того наскільки змінилися ігри і яку кропітку роботу провели розробники з Blizzard Entertainment та Vicarious Visions.

Порівняння кат-сцен в оригіналі та ремейку



Для порівняння використали всі доступні відеоролики обох проєктів – від вступу до першого акту аж до кінцівки DLC Lord of Destruction. Результат праці розробників наочно демонструє їх бажання зберегти дух оригіналу, але разом із тим і надати гравцям технічно новий та сучасний погляд на давно відому історію.

Цікавим є те, що для цього працівники студії Vicarious Visions відтворювали ролики повністю з нуля, лише частково на оригінал, як на референс. Саме через це, деякі кат-сцени виглядають зовсім інакше. Відеоролики отримали нове освітлення, значно більшу кількість деталей та змінену постановку кадру.

Diablo 2: Resurrected доступна гравцям на консолях PS4, PS5 (1349 грн); Xbox One, Xbox Series X|S (1030 грн) та ПК.