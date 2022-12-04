У часи, коли в багатокористувацьких іграх з'являються скіни практично кого завгодно, здавалося б, що геймерів уже не здивувати нічим, однак тут за справу взялася нейромережа, повідомляє 24 канал.

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Шанувальник Call of Duty, з відомих лише йому причин, замислився над тим, як виглядав би Губка Боб Квадратні Штани, якби він був героєм відомої франшизи від Activision.

Не маючи художнього хисту, геймер вирішив дати можливість створити подібний образ нейромережі, що "малює" зображення, базуючись на текстовому описі, наданому користувачем.

Результат перевершив очікування, створивши неймовірне зображення шаленого Губки Боба навпереваги зі штурмовою гвинтівкою.

Губка Боб у CoD / зображення з Reddit

Такі кумедні та водночас моторошні зображення геймер вирішив не залишати без уваги публіки та виклав їх на Reddit, що зчинило справжній фурор серед шанувальників Call of Duty.

Пост отримав понад 1.5 тисячі вподобань та багато захоплених коментарів, а деякі геймери навіть запропонували зареєструвати петицію до розробників з проханням додати подібний скін в проєкт.