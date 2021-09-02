Незвичайна бойова система: Firaxis Games показала перший геймплей Marvel's Midnight Suns

Студія Firaxis Games продовжує знайомити геймерів з грою Marvel's Midnight Suns. Розробники вперше показали геймплей відеогри, а також поділилися новими деталями.

Нещодавно студія Firaxis Games анонсувала свою нову відеогру Marvel's Midnight Suns. Відбулося це під час церемонії відкриття виставки gamescom 2021, а загалом тоді розробники розповіли чимало цікавого про цей проєкт. Щоправда, демонстрацію ігрового процесу Marvel's Midnight Suns вони вирішили відкласти на тиждень.

Актуально Дивна зброя, небезпечні улюбленці та система кастомізації: Ubisoft показала геймплей Far Cry 6

Цього разу представники Firaxis Games представили новий трейлер відеогри, а також вперше показали повноцінний геймплей. Варто розпочати з того, що Marvel's Midnight Suns не буде схожа на ігри з серії XCOM. Річ у тім, що перед стартом будь-якого бою геймери будуть отримувати випадкові картки, які потрібні для активації різноманітних вмінь. Тобто під час поєдинків можна буде використовувати лише ті прийоми, які написані на цих картках.

Новий трейлер відеогри Marvel's Midnight Suns: відео

Розробники відзначили, що на завдання можна буде відправити лише трьох супергероїв. Цікаво, що в грі будуть навіть командні атаки, а ще відомо, що в бою можна буде використовувати різноманітні додаткові предмети (ліхтарі чи дерева). Також автори розповіли, що в їхній відеогрі буде чимало знакових локацій (Санктум Санкторум чи Вежа Месників).

Відомо, що місцеві супергерої весь свій вільний час будуть проводити на секретній базі з назвою Абатство. Саме у цьому місці гравці можуть познайомитися з ними ближче, а також навіть подружитися. Автори розповіли, що цю базу можна буде вільно досліджувати, а загалом на її території потрібно буде відкривати нові вміння та досліджувати різноманітні артефакти. З цікавого варто ще відзначити, що розробники встигли показати систему кастомізації протагоніста (зовнішність та навики).

Геймплей Marvel's Midnight Suns: відео

Реліз відеогри Marvel's Midnight Suns заплановано на березень 2022 року. Ціну розробники поки не називали, хоча вже й відомо, що вийде вона на всі основні платформи: PC (Steam та Epic Games Store), PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Наостанок варто відзначити, що в грі буде система мікротранзакцій (лише косметика, без лутбоксів).