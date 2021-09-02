Недавно студия Firaxis Games анонсировала свою новую видеоигру Marvel's Midnight Suns. Произошло это во время церемонии открытия выставки gamescom 2021, а в целом тогда разработчики рассказали немало интересного об этом проекте. Правда, демонстрацию игрового процесса Marvel's Midnight Suns они решили отложить на неделю.

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На этот раз представители Firaxis Games представили новый трейлер видеоигры, а также впервые показали полноценный геймплей. Стоит начать с того, что Marvel's Midnight Suns не будет похожа на игры из серии XCOM. Дело в том, что перед стартом любого боя геймеры будут получать случайные карты, необходимые для активации различных умений. То есть во время поединков можно будет использовать только те приемы, которые написаны на этих карточках.

Новый трейлер видеоигры Marvel's Midnight Suns: видео

Разработчики отметили, что на задания можно будет отправить только трех супергероев. Интересно, что в игре будут даже командные атаки, а еще известно, что в бою можно будет использовать различные дополнительные предметы (фонари или деревья). Также авторы рассказали, что в их видеоигре будет немало знаковых локаций (Санктум Санкторум или Башня Мстителей).

Известно, что местные супергерои все свое свободное время будут проводить на секретной базе с названием Аббатство. Именно в этом месте игроки могут познакомиться с ними поближе, а также даже подружиться. Авторы рассказали, что эту базу можно будет свободно исследовать, а в целом на ее территории нужно будет открывать новые умения и исследовать различные артефакты. Из интересного стоит еще отметить, что разработчики успели показать систему кастомизации протагониста (внешность и навыки).

Геймплей Marvel's Midnight Suns: видео

Релиз видеоигры Marvel's Midnight Suns запланирован на март 2022 года. Цену разработчики пока не называли, хотя уже и известно, что она выйдет на все основные платформы: PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Напоследок стоит отметить, что в игре будет система микротранзакций (только косметика, без лутбоксов).