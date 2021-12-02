Незвичайна історія перших людей: вийшов геймплейний трейлер стратегії TFM: The First Men

Студія Gathering Tree поділилася новою інформацією про оригінальну стратегію TFM: The First Men. Вона представила геймплейний трейлер, у якому показала чимало цікавого.

Незалежна турецька студія Gathering Tree (Overfall та Battle Commanders) у липні 2019 року офіційно анонсувала свою нову відеогру з назвою TFM: The First Men. Тоді розробники показали невеликий тизер та поділилися основою інформацією про цю гру. А от наступний показ цієї відеогри відбувся лише кілька днів тому.

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TFM: The First Men – це глобальна стратегія в реальному часі, у якій геймерам потрібно керувати першими людьми. Події відеоігри розгортаються у фентезійному світі, а тому гравцям треба буде виживати в оточенні міфологічних створінь та навіть представників інших рас.

Відомо, що важливою складовою геймплею буде індивідуальність ігрових персонажів. Розробники розповіли, що в кожного героя буде чимало різноманітних характеристик та унікальних рис. Автори відзначили, що всі вони будуть суттєво впливати на геймплей, а для виживання в цьому світі потрібно буде навчитися поєднувати різних персонажів.

Геймплейний трейлер відеогри TFM: The First Men: відео

Щоправда, загалом гравцям треба буде займатися досить традиційними для жанру речами. Геймерам потрібно буде розвивати поселення з величезним розмаїттям будівель, вдосконалень, технологій та предметів. Також вони зможуть відправляти своїх підопічних в експедиції для дослідження величезного відкритого світу, боротися з різноманітними міфологічними створіннями, а також взаємодіяти з представниками інших рас.

Розробники відзначили, що битви в TFM: The First Men будуть проходити в режимі реального часу з можливістю поставити гру на паузу. Також вони пообіцяли, що в їхній відеогрі буде одразу кілька режимів гри та повноцінний редактор мап. З цікавого ще варто відзначити незвичайний візуальний стиль цієї стратегії.

Наостанок варто відзначити, що реліз відеогри TFM: The First Men має відбутися у 2022 році на PC. Також у цього проєкту вже навіть з'явилася офіційна сторінка в крамниці Steam.

Відеогра TFM: The First Men / Фото з крамниці Steam