Напевно, всі шанувальники легендарної серії Mortal Kombat знають, що вже наступного року вона буде відзначати своє тридцятиріччя. Нещодавно про цю подію згадував відомий геймдизайнер Ед Бун, а цього разу нагадати про неї вирішили представники інді-студії Eyeballistic.

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Річ у тім, що ці розробники дуже хочуть створити ремейк Mortal Kombat Trilogy на честь тридцятиріччя франшизи. Нагадаємо, що Mortal Kombat Trilogy – це відеогра, яка вийшла у 1996 році на PC та консолі. Головною особливістю цього проєкту є те, що в ньому з'явилися всі персонажі з MK1, MK2, MK3 та UMK3.

Варто відзначити, що в цьому випадку йдеться саме про ремейк, а не ремастер. Річ у тім, що розробники хочуть серйозно оновити цей проєкт та додати чимало сучасних функцій. Наприклад, систему пошуку матчів, таблиці лідерів, кросплей, а також підтримку 4К та 60 FPS.

Розробники відзначили, що планують детально відтворити персонажів та їхні прийоми, а також оновити арени та музику. Варто додати, що свій ремейк вони хочуть створити на ігровому рушії Unreal Engine 5. З цікавого ще варто відзначити, що коштувати ця оновлена гра має 40 доларів, а вийти вона повинна на PC, Xbox Series, PS5 та Nintendo Switch.

Цікаво, що у 2016 році ентузіасти зверталися з цією ж ідеєю до керівництва Warner Bros. та Еда Буна. Відомому геймдизайнеру вона сподобалася, а от представникам цієї компанії – ні. Останні відзначили, що навряд чи цей ремейк може стати комерційно успішним. На їхню думку, він не продасться тиражем в 100 тисяч копій, а тому вони припускають, що в його випадку можна навіть не відбити витрати на маркетингову кампанію.

Цього ж разу розробники вирішили спершу створити петицію на відомому сайті Change.org. Представники студії Eyeballistic планують зібрати 100 тисяч підписів. І лише після цього вони збираються звертатися до керівництва Warner Bros. зі своєю ідеєю. Наостанок варто відзначити, що розробники вже навіть поділилися першими результатами своєї роботи.

Ремейк Mortal Kombat Trilogy / Фото з сайту DSOGaming