Напевно, всі шанувальники файтингів знайомі з легендарною серією Mortal Kombat. Уже наступного року ця франшиза буде відзначати своє тридцятиріччя, щоправда, відомий геймдизайнер Ед Бун вирішив згадати й про іншу дату, яка також дуже важлива для серії.

Це цікаво Обвалили рейтинг відеогри: італійці "розгромили" сторінку Far Cry 6 на Metacritic

Йдеться про старт розробки першої частини Mortal Kombat. У своєму твітері Ед написав, що вони почали працювати над цим проєктом тридцять років тому. Саме на честь цього він вирішив поділитися архівним відео, на якому можна побачити процес створення гри. Цей запис присвячений роботі над Скорпіоном, а якщо точніше, то над його відомим прийомом з назвою "Get Over Here!".

На записі можна побачити актора Даніеля Песіну, який відповідав за хореографію в першій частині, а також можна почути Еда Буна та Джона Тобіаса, які керували всім процесом. Геймдизайнер розповів, що спершу вони взагалі не планували додавати такий прийом у Mortal Kombat, а подібна ідея в них з'явилася вже під час зйомок. Здається, під час цих записів розробники навіть не знали, який вигляд повинна мати зброя, яка потрібна для цього прийому.

Також геймдизайнер розповів й про труднощі, з якими стикнулися розробники цього проєкту. Річ у тім, що вони були обмежені обсягом пам'яті, а тому всі прийоми повинні були бути дуже простими та займати лише кілька кадрів. Ед написав, що через це вони змушені були використати вже готові анімації для жертв Скорпіона.

Наостанок варто відзначити, що шанувальникам серії Mortal Kombat цей запис дуже сподобався, а загалом він дуже швидко зібрав понад 600 тисяч переглядів. Також Ед Бун написав, що ближче до тридцятиріччя серії планує випустити ще кілька подібних відео.

"Народження" легендарного прийому Скорпіона: відео