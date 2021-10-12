Кілька днів тому відбувся реліз нової відеогри в дуже популярній серії Far Cry. Здавалося, що ця подія пройшла досить добре, але насправді гра вже встигла опинитися в центрі одразу двох неприємних ситуацій. Спершу новий проєкт Ubisoft розкритикували захисники тварин з організації PETA, а потім ще й жителі Апеннінського півострова.

Детальніше про першу ситуацію Зоозахисники з PETA обурені мінігрою в Far Cry 6: що їх розлютило

Річ у тім, що у відеогрі Far Cry 6 є субтитри італійською мовою, а от повноцінної озвучки немає. Геймерів з цієї країни це обурило, а тому вони майже одразу ж почали активно показувати своє невдоволення. А роблять вони це на всім відомому агрегаторі рецензій Metacritic. Італійці дуже швидко "розгромили" сторінку Far Cry 6 на цій платформі, а загалом від користувачів вона отримала наступні оцінки (максимум 10):

PC – 3,7 бала

PlayStation 5 – 5 балів

PlayStation 4 – 3,5 бала

Xbox Series X – 4,5 бала

Xbox One – 3,3 бала

Зрозуміло, що ідеальною шосту частину важко назвати, а критикувати цю гру є за що. Щоправда, повідомлення з адекватною критикою знайти непросто, бо більшість рецензій залишають розгнівані гравці з Італії. Вони ставлять грі нулі та одиниці, а також висловлюють своє незадоволення рідною мовою. Варто додати, що представники Ubisoft цю ситуацію ще не коментували, а тому поки незрозуміло, чому вони вирішили відмовитися від італійської озвучки в шостій частині.

Наостанок варто відзначити, що ця ситуація може слугувати черговим підтвердженням того, що оцінки на різноманітних агрегаторах рецензій часто бувають дуже необ'єктивними. Щоправда, в таких ситуаціях можна легко зрозуміти, кого розробники образили цього разу.

Трейлер відеогри Far Cry 6: відео