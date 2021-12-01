Наверное, все поклонники легендарной серии Mortal Kombat знают, что уже в следующем году она будет отмечать свое тридцатилетие. Недавно об этом событии упоминал известный геймдизайнер Эд Бун, а на этот раз напомнить о нем решили представители инди-студии Eyeballistic.

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Дело в том, что эти разработчики очень хотят создать ремейк Mortal Kombat Trilogy в честь тридцатилетия франшизы. Напомним, что Mortal Kombat Trilogy – это видеоигра, вышедшая в 1996 году на PC и консоли. Главной особенностью этого проекта является то, что в нем появились все персонажи с MK1, MK2, MK3 и UMK3.

Стоит отметить, что в этом случае речь идет именно о ремейке, а не ремастере. Дело в том, что разработчики хотят серьезно обновить этот проект и добавить немало современных функций. К примеру, систему поиска матчей, таблицы лидеров, кроссплей, а также поддержку 4К и 60 FPS.

Разработчики отметили, что планируют подробно воссоздать персонажей и их приемы, а также обновить арены и музыку. Стоит добавить, что свой ремейк они хотят создать на игровом движке Unreal Engine 5. Из интересного стоит отметить, что стоить эта обновленная игра должна 40 долларов, а выйти она должна на PC, Xbox Series, PS5 и Nintendo Switch.

Интересно, что в 2016 году энтузиасты обращались с этой же идеей к руководству Warner Bros. и Эду Буну. Известному геймдизайнеру она понравилась, а вот представителям этой компании – нет. Последние отметили, что вряд ли этот ремейк может стать коммерчески успешным. По их мнению, он не продастся тиражом в 100 тысяч копий, поэтому они предполагают, что в его случае можно даже не отбить затраты на маркетинговую кампанию.

В этот же раз разработчики решили сначала создать петицию на известном сайте Change.org. Представители студии Eyeballistic планируют собрать 100 тысяч подписей. И только после этого они намерены обращаться к руководству Warner Bros. со своей идеей. Напоследок стоит отметить, что разработчики уже даже поделились первыми результатами своей работы.

Ремейк Mortal Kombat Trilogy / Фото с сайта DSOGaming