Незвичайна комбінація: Blizzard представила новий масштабний режим для відеогри Hearthstone

Компанія Blizzard провела презентацію, яка була присвячена новому режиму для Hearthstone. Розробники представили перші геймплейні кадри, а також розповіли чимало цікавого про цю новинку.

Напевно, всі шанувальники Hearthstone знають, що в лютому Blizzard анонсувала новий унікальний режим для цієї відеогри. Сталося це під час масштабної виставки BlizzConline, але тоді представники цієї компанії не поділилися конкретною інформацією.

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Варто розпочати з того, що новий режим для Hearthstone називається "Mercenaries" ("Найманці"), а його офіційне презентація відбулася лише вчора. Розробники відзначили, що він не буде схожий на інші режими з Hearthstone, а загалом в ньому буде поєднано механіки з RPG, roguelike та колекційних карткових ігор. Гравцям потрібно буде зібрати команду з шести відомих героїв, а потім відправити її на певне завдання. Автори розповіли, що головна ціль будь-якої такої місії – вбивство боса, хоча попередньо потрібно буде здолати його поплічників.

Трейлер режиму "Mercenaries": відео

Розробники відзначили, що на поле бою можуть вийти лише три персонажі, а всі інші в цей момент будуть сидіти на своєрідній лаві запасних. Самі поєдинки будуть проходити автоматично, а гравцям потрібно буде лише віддати певні накази своїм героям. Найцікавіше, що бої будуть доступні не лише в форматі PvE (проти штучного інтелекту), а й PvP (проти іншого гравця).

Відомо, що на старті буде одразу п'ятдесят унікальних персонажів, а загалом всі вони будуть поділені за класами: бійці, чаклуни та захисники. Усіх цих героїв можна буде прокачувати (відкривати нові здібності), а також кастомізувати. З цікавого автори ще відзначили, що зароблений досвід та ігрову валюту можна буде витрачати на покращення свого табору.

Наостанок можна додати, що реліз режиму "Mercenaries" відбудеться 12 жовтня. А всі охочі вже зараз можуть передзамовити спеціальні тематичні комплекти (є навіть з Діабло).

Режим "Mercenaries" / Фото з офіційного сайту Hearthstone