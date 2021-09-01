Наверное, все поклонники Hearthstone знают, что в феврале Blizzard анонсировала новый уникальный режим для этой видеоигры. Произошло это во время масштабной выставки BlizzConline, но тогда представители этой компании не поделились конкретной информацией.

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Стоит начать с того, что новый режим для Hearthstone называется "Mercenaries" ("Наемники"), а его официальная презентация состоялась только вчера. Разработчики отметили, что он не будет похож на другие режимы с Hearthstone, а в целом в нем будут совмещены механики с RPG, roguelike и коллекционных карточных игр. Игрокам нужно будет собрать команду из шести известных героев, а затем отправить ее на определенное задание. Авторы рассказали, что главная цель любой такой миссии – убийство босса, хотя предварительно нужно будет победить его приспешников.

Трейлер режима "Mercenaries": видео

Разработчики отметили, что на поле боя могут выйти только три персонажа, а все остальные в этот момент будут сидеть на своеобразной скамейке запасных. Сами поединки будут проходить автоматически, а игрокам нужно будет только отдать определенные приказы своим героям. Самое интересное, что бои будут доступны не только в формате PvE (против искусственного интеллекта), но и PvP (против другого игрока).

Известно, что на старте будет сразу пятьдесят уникальных персонажей, а в целом все они будут разделены по классам: бойцы, маги и защитники. Всех этих героев можно будет прокачивать (открывать новые навыки), а также кастомизировать. Из интересного авторы еще отметили, что заработанный опыт и игровую валюту можно будет тратить на улучшение своего лагеря.

Напоследок можно добавить, что релиз режима "Mercenaries" состоится 12 октября. А все желающие уже сейчас могут предзаказать специальные тематические комплекты (есть даже с Диабло).

Режим "Mercenaries" / Фото с официального сайта Hearthstone