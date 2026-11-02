Смішний маскарад обернувся історичним проривом – у Super Mario Bros побили унікальний рекорд

Спідранер Niftski встановив новий світовий рекорд у грі Super Mario Bros., зробивши те, що всі вважали неможливим. На додачу молодик був одягнений у костюм Маріо.

Історичний забіг гравець зробив під час святкового стріму на Геловін, одягнувши костюм відомого італійського водопровідника та наклеївши кумедні вуса, повідомляє Dexerto.

Два кадри – ціна рекорду

Niftski покращив свій власний попередній рекорд, який він встановив у серпні 2026 року, на 33 мілісекунди або ж 2 кадри.

Цим стример, як він сам повідомив, завдячує своєму незвичному костюму.

Ідея одягтися саме так виникла завдяки глядачам трансляцій блогера, які задонатили йому 1000 доларів за виконання цього челенджу. Геймер зізнався, що хоча штучні вуса створювали незручності, кумедний образ несподівано допоміг йому розслабитися. Незвичний маскарад повністю зняв напругу під час проходження найважчих ділянок та врешті допоміг встановити новий рекорд.

Результат 4 хвилини 54,299 секунди наблизив "людське" проходження Super Mario Bros до теоретичної межі досконалості.

У спільноті спідранерів ідеальним орієнтиром вважають показник 4 хвилини 54,265 секунди, створений за допомогою інструменту TAS. Цей алгоритм вираховує максимально можливу швидкість проходження гри за правилами для людей, без використання заборонених комбінацій клавіш.

Рекордне проходження: дивіться відео

Таким чином, від "абсолютного" результату спідранера теж відділяють лише 2 кадри.

Історія швидкісного проходження Super Mario Bros. триває ось уже понад 40 років. Ще у 2021 році Niftski став першим гравцем в історії, який перетнув бар'єр у 4 хвилини 55 секунд, що тоді вважалося чимось захмарним.

Останніми роками головним конкурентом американця залишається бразильський спідранер LeKukie. У червні 2026 року LeKukie короткочасно перехопив світовий рекорд із часом 4 хвилини 54,365 секунди, однак Niftski згодом повернув собі лідерство.

Тепер обидва провідні спідранери готуються до вирішальної битви за останні 2 кадри, щоб вперше в історії зрівнятися з програмою TAS.