Гравець у Super Mario Bros. встановив новий рекорд зі швидкісного проходження цієї гри. Він першим здолав планку у 4 хвилини й 55 секунд, а також був близький до результату комп'ютера.

Ми вже неодноразово вам розповідали про спідраннерів та їхні неймовірні рекорди у різноманітних іграх. Напевно, одна з найбільших баз таких геймерів у відеоіграх серії Mario. Особливо цим спідраннерам подобаються класичні проєкти та підсерія про перегони на картах.

До теми Понад 20 тисяч спроб: стрімер встановив світовий рекорд у культовій відеогрі – відео

Сьогоднішній герой спеціалізується на спідранах культової відеогри Super Mario Bros., яка вийшла ще у 1985 році. Геймери керують Маріо, який має пройти через Грибне королівство, розібратися зі слугами Боузера та визволити принцесу. Гра мала шалений попит серед геймерів у ті часи, а спідраннерів вона зацікавила лише в останні роки.

Новий рекорд встановив американський спідраннер із нікнеймом Niftski. Він зміг пройти цю відеогру у категорії "Any%" (неважлива кількість зібраних зірок чи спосіб проходження) за 4 хвилини та 54,948 секунди, а також став першим геймером, який зміг здолати планку у 4 хвилини й 55 секунд. Тривалий час спідраннери Super Mario Bros. були впевнені, що подібного результату неможливо досягти без використання сторонніх програм. Наприклад, попередній рекордсмен пройшов цю відеогру за 4 хвилини та 55,230 секунди.

Спідраннер Niftski відзначив, що зміг "виграти" 0,35 секунди на рівні 8-1 завдяки багу з прапорцем. Про цю механіку знають всі спідраннери цієї відеогри, але вона потребує ідеального виконання. Деякі його колеги називають це проходження ідеальним, щоправда, головний герой поки зупинятися не збирається. Він хоче спробувати встановити нові рекорди в інших категоріях.

Також варто відзначити, що Niftski зміг наблизитися до рекорду комп'ютера, але останній поки краще, бо пройшов відеогру за 4 хвилини й 54,26 секунди. Звісно, спідраннер може спробувати повторити й це досягнення, але чи реально це взагалі зробити. Користувачі у мережі привітали нового рекордсмена, а оригінальний запис з його проходженням вже зібрав понад 200 тисяч переглядів.

Проходження відеогри Super Mario Bros. від Niftski – відео