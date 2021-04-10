Игрок в Super Mario Bros. установил новый рекорд со скоростного прохождения этой игры. Он первым преодолел планку в 4 минуты и 55 секунд, а также был близок к результату компьютера.

Мы уже неоднократно вам рассказывали о спидраннерах и их невероятных рекордах в различных играх. Наверное, одна из крупнейших баз таких геймеров в видеоиграх серии Mario. Особенно этим спидраннерам нравятся классические проекты и подсерия о гонках на картах.

К теме Более 20 тысяч попыток: стример установил мировой рекорд в культовой видеоигре – видео

Сегодняшний герой специализируется на спидранах культовой видеоигры Super Mario Bros., которая вышла еще в 1985 году. Геймеры управляют Марио, который должен пройти через Грибное королевство, разобраться со слугами Боузера и освободить принцессу. Игра имела большой спрос среди геймеров в те времена, а спидраннеров она заинтересовала только в последние годы.

Новый рекорд установил американский спидраннер с никнеймом Niftski. Он смог пройти эту видеоигру в категории "Any%" (неважно количество собранных звезд или способ прохождения) за 4 минуты и 54,948 секунды, а также стал первым геймером, который смог преодолеть планку в 4 минуты и 55 секунд. Долгое время спидраннеры Super Mario Bros. были уверены, что подобного результата невозможно достичь без использования сторонних программ. Например, предыдущий рекордсмен прошел эту видеоигру за 4 минуты и 55,230 секунды.

Спидраннер Niftski отметил, что смог "выиграть" 0,35 секунды на уровне 8-1 благодаря багу с флажком. Об этой механике знают все спидраннеры этой видеоигры, но она требует идеального исполнения. Некоторые его коллеги называют это прохождение идеальным, правда, главный герой пока останавливаться не собирается. Он хочет попробовать установить новые рекорды в других категориях.

Также стоит отметить, что Niftski смог приблизиться к рекорду компьютера, но последний пока лучше, потому что прошел видеоигру за 4 минуты и 54,26 секунды. Конечно, спидраннер может попытаться повторить и это достижение, но реально ли это вообще сделать. Пользователи в сети поздравили нового рекордсмена, а оригинальная запись с его прохождением уже собрала более 200 тысяч просмотров.

Прохождение видеоигры Super Mario Bros. от Niftski – видео