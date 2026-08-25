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Games Новини Полювання на хакерів Путіна – спецслужби Німеччини вербують геймерів
25 серпня, 15:21
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Полювання на хакерів Путіна – спецслужби Німеччини вербують геймерів

Максим Задворський

Німецька розвідка послала представників на виставку Gamescom 2026 у Кельні, щоб завербувати нове покоління секретних агентів серед геймерів.

Спецслужби шукають талановитих геймерів для проведення складних кібероперацій у відповідь на постійні загрози з боку Росії, повідомляє The Telegraph

Від геймпаду – до кібервійни 

Німецька служба зовнішньої розвідки BND вирішила залучити любителів комп'ютерних ігор до виконання реальних державних місій. 

Представники відомства планують відібрати нових фахівців у свої лави під час найбільшого у світі фестивалю відеоігор Gamescom 2026, що проходить у Кельні. 

Спеціалісти розвідки запропонують перспективним кандидатам пройти тест із п'яти етапів для перевірки їхніх навичок у сфері кібербезпеки та хакінгу. 

Чому саме геймери? Спецслужби бачать величезний потенціал у затятих гравцях. Співробітники розвідки вказують на те, що геймери мають важливі якості, які ідеально підходять для роботи у сучасному цифровому світі.

Ми бачимо значний збіг між геймерами та ключовими талантами, яких ми шукаємо: вони технічно підковані, люблять приймати різні ролі, виконувати місії та наполегливо працювати до досягнення успіху, 
– прокоментувала речниця німецької розвідки Юлія Ліннер. 

Для залучення уваги розвідка навіть створила власну відеогру під назвою "BND Legends". У ній гравці зможуть спробувати себе у ролі таємного агента, який намагається зупинити масштабну кібератаку у вигаданій ворожій державі Бетулан. 

Обкладинка гри / Фото Bundesnachrichtendienst

Якраз під час гри фахівці відомства будуть непомітно оцінювати здібності учасників та пропонувати їм подальші співбесіди та, можливо, роботу.

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