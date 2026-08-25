Спецслужбы ищут талантливых геймеров для проведения сложных киберопераций в ответ на постоянные угрозы со стороны России, сообщает The Telegraph.

От геймпада – к кибервойне

Немецкая служба внешней разведки BND решила привлечь любителей компьютерных игр к выполнению реальных государственных миссий.

Представители ведомства планируют отобрать новых специалистов в свои ряды во время крупнейшего в мире фестиваля видеоигр Gamescom 2026, который проходит в Кельне.

Специалисты разведки предложат перспективным кандидатам пройти тест из пяти этапов для проверки их навыков в сфере кибербезопасности и хакинга.

Почему именно геймеры? Спецслужбы видят огромный потенциал в заядлых игроках. Сотрудники разведки отмечают, что геймеры обладают важными качествами, идеально подходящими для работы в современном цифровом мире.

Мы видим значительное совпадение между геймерами и ключевыми талантами, которых мы ищем: они технически подкованы, любят принимать на себя различные роли, выполнять миссии и упорно работать до достижения успеха,

– прокомментировала пресс-секретарь немецкой разведки Юлия Линнер.

Чтобы привлечь внимание, разведка даже создала собственную видеоигру под названием "BND Legends". В ней игроки смогут попробовать себя в роли секретного агента, пытающегося остановить масштабную кибератаку в вымышленном вражеском государстве Бетулан.



Обложка игры / Фото Bundesnachrichtendienst

Именно во время игры специалисты ведомства будут незаметно оценивать способности участников и предлагать им дальнейшие собеседования и, возможно, работу.