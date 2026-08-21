Оглядачі розкритикували доповнення через ігрові секвенції з паркуром, який нібито виявився занадто складним. Насправді ж журналісти лише виказали власну неуважність, повідомляє gamedevDOU.

Стрибки з повними кишенями

Автори огляду з німецької філії популярного порталу IGN поскаржилися на секції зі стрибками, заявивши, що вони викликали у них серйозне розчарування.

Однак користувачі мережі швидко помітили на опублікованому скриншоті, що ілюстрував подібний момент, значок перевантаження рюкзака.

Одним з перших звернув увагу на цей курйоз користувач платформи Reddit під ніком monsterinadrawer, який назвав подію черговим "моментом Cuphead"*.

*Цей вираз нагадує про випадок у 2017 році, коли ігровий журналіст видання Polygon не зміг подолати початкове навчання у платформері Cuphead через неправильне використання механіки стрибка.

У випадку зі S.T.A.L.K.E.R. 2, схоже, що німецькі критики намагалися виконувати складні акробатичні трюки, маючи забитий інвентар, що блокувало витривалість персонажа.

Періодичні епізоди зі стрибками та секціями на спритність, які нам доводиться проходити, просто не підходять для ігрового процесу в сурвайвал-шутері. Нам доводиться стежити за нашою дуже обмеженою витривалістю, без якої стрибки неможливі,

– прокоментував оглядач німецького підрозділу IGN Тобіас Кірхнер.

Ігрова спільнота вибухнула критикою у бік професійних оглядачів. Гравці зауважили, що обмеження ваги є стандартною механікою у серії Fallout, The Elder Scrolls та більшості симуляторів виживання.

У всесвіті S.T.A.L.K.E.R. саме реалістичність та контроль спорядження визначають успіх виживання, а вага рюкзака безпосередньо впливає на витривалість та здатність стрибати.

Багато геймерів звернули увагу, що журналіст міг просто викинути зайвий мотлох, випити енергетичний напій або прийняти спеціальний препарат для підвищення витривалості. Замість цього критики вирішили звинуватити гру у власних помилках.

У коментарях користувачі припустили, що автори огляду скористалися можливістю відразу запустити доповнення, проігнорувавши оригінальну гру, тому вони взагалі не розуміли її базових механік.

Попри критику з боку неуважних журналістів, саме доповнення Cost of Hope пропонує гравцям захопливу пригоду, додаючи 15-20 годин сюжетного контенту, війну угруповань та дві нові атмосферні території: Залізний ліс та ЧАЕС.