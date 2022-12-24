Авторитетні джерела стверджують, що NiP нарешті визначилися з тим кого хочуть бачити на позиції снайпера, повідомляє 24 канал.

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Журналіст порталу Dexerto Луїш Міра став першим хто повідомив, що шведський колектив нарешті вирішив як закрити проблемну позицію з якою не впоралися такі майстри своєї справи як dev1ce та es3tag.

Підсиленням для команди, що перебуває на 13 позиції рейтингу hltv, стане 18-річний українець, вихованець NAVI Junior – Даниїл "headtr1ck" Валітов.

Своїми виступами у молодіжному складі "народжених перемагати" юнак вже встиг заробити собі непогане реноме, адже суттєво виділявся на фоні тіммейтів.

Статистика Валітова / скриншот з hltv

Попри це, всі розуміють, що позиція снайпера в основному складі української організації надійно зацементована на довгі роки, тож у NAVI вирішили не "маринувати" хлопця та відпустити його у велике плавання.

Інформацію про перехід підтвердили й на hltv.

Згідно з останньою наявною у нас інформацією, рішення вже прийнято та трансфер знаходиться на завершальній стадії, – написали на порталі.

Подібний трансфер сміливо можна назвати успіхом нашого кіберспорту, адже за інформацією порталу у NiP були й інші кандидати, однак вибір все ж припав на талановитого українця.

Ми своєю чергою бажаємо Даниїлу удачі та будемо слідкувати за його досягненнями в новому колективі.