Шведська організація Ninjas in Pyjamas запросила українця в команду з Counter-Strike 2

Ninjas in Pyjamas офіційно закрили вакантне місце в основному складі, зробивши ставку на молодого українського гравця. Команда прагне стабілізувати гру після непростого відрізка сезону та закласти основу для наступних турнірів на міжнародній сцені.

Що потрібно знати про cairne та його нову команду?

Ninjas in Pyjamas оголосили про підписання Артема "cairne" Мушинського, який перейшов із Inner Circle. Таким чином організація повернулася до повного складу після того, як у грудні на лаву запасних був переведений Мішель "ewjerkz" Пінто. Для шведського клубу це рішення має не лише кадрове, а й ігрове значення, оскільки команда тривалий час шукала оптимальний баланс ролей, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

Дивіться також "Найгірший рік мого життя": відомий кіберспортсмен каже, що його кар'єра досягла дна

Український рифлер, якому зараз 23 роки, вважається більш органічним виконавцем для агресивних позицій із захоплення простору. Саме з цими ролями ewjerkz мав труднощі у першій половині року, через що частину його обов’язків після літніх змін у складі взяв на себе Каспер "xKacpersky" Ґабара. Прихід cairne дозволяє NiP повернути чіткішу рольову структуру та зменшити навантаження на інших гравців.

Статистика Мушинського за 2025 рік виглядає переконливою:

За 291 зіграну мапу він утримував середній рейтинг на рівні 1,20.

Сезон для нього розпочався з перемоги на LAN-турнірі Level Up LUND, після чого Inner Circle додали кілька онлайн-трофеїв.

Окремо відзначається виступ команди на ESL Pro League Season 22, де cairne разом із Dawy став одним із лідерів складу. Inner Circle пройшли першу стадію з результатом 3 – 0, а українець завершив етап із рейтингом 1,21.



Артем "cairne" Мушинський після Level Up LUND / Фото з соцмереж Артема Мушинського

Для Ninjas in Pyjamas цей трансфер відбувається на тлі відносно успішного, але незавершеного виступу на StarLadder Budapest Major. Команда впевнено пройшла Stage 1 з результатом 3 – 1, а у Stage 2 стартувала з двох перемог поспіль. Проте серія поразок від FaZe, PARIVISION та 3DMAX зупинила NiP за крок до вирішальних матчів.

Наприкінці грудня колектив також здобув перемогу на Roman Imperium Cup III, де грав із заміною у вигляді Павле "Maden" Босковіча. Цей результат дозволив команді отримати запрошеня на Stage 1 турніру IEM Kraków.

Якою буде його перша гра?

Дебют cairne у складі Ninjas in Pyjamas запланований на онлайн-стадію BLAST Bounty Season 1, де команда зустрінеться з Liquid. Саме цей матч має дати перше уявлення про те, наскільки швидко українець адаптується до нової системи та чи зможе NiP конвертувати індивідуальну форму гравця у командний результат. Турнір стартує вже 22 січня й триватиме до 25 січня, за даними Liquipedia.

Поточний склад Ninjas in Pyjamas виглядає так: