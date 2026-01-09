Як виглядає формат турніру та шлях NAVI до перемоги?

Турнір Intel Extreme Masters Kraków 2026 збере 24 кіберспортивні команди, які боротимуться за призовий фонд у 1 мільйон доларів. Завдяки високій позиції у світовому рейтингу VRS Global, NAVI стали одними з восьми команд, які отримали прямі запрошення до групового етапу поряд з такими грандами, як MOUZ, Falcons, FURIA, Vitality, FaZe Clan, Spirit і The MongolZ, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Natus Vincere.

Дивіться також Natus Vincere перемогли росіян і пройшли на BLAST Slam VI

Груповий етап передбачає розподіл восьми команд, які змагатимуться за системою подвійного вибування. Усі поєдинки проходитимуть у форматі "найкращий з трьох" (best of 3). За підсумками групи три найкращі команди пробиваються до плей-оф, причому переможець групи автоматично потрапляє відразу до півфіналу, оминаючи чвертьфінали.

Тримати руку на пульсі кіберспортивних новин дуже легко. Для цього варто зберегти у закладки betking. Тут можна не лише знайти інформацію про улюблені команди та важливі турніри, а й перевірити власну інтуїцію та оцінити шанси колективів на перемогу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Решта шістнадцять команд, включно з українськими Passion UA та B8, отримали запрошення на стадію Play-In. Серед цих складів Aurora, Legacy, G2, Liquid, 3DMAX, Astralis, PV, Heroic, paiN, FUT, Ninjas in Pyjamas, BC.Game, NRG та GamerLegion, пише Liquipedia.

На цьому попередньому етапі 16 колективів боротимуться за вісім місць у груповому раунді також за системою подвійного вибування з матчами формату "найкращий з трьох".

Фінальна частина турніру відбудеться в TAURON Arena Kraków і проходитиме за системою одиночного вибування.

Всі матчі плей-оф, окрім фіналу, триватимуть до трьох перемог, тоді як вирішальний поєдинок визначатиметься у форматі best of 5.

Команди, які посядуть друге місце у групах, стартують у чвертьфіналах як сіяні учасники, а команди з третіх позицій потраплять до нижчої сітки чвертьфіналів.

Дивіться також Колишній гравець Monte і Passion UA знайшов собі нову команду

Попри те, що Intel Extreme Masters Kraków стартує 28 січня й триватиме до 8 лютого, сезон для української команди розпочнеться раніше. Вже з 13 по 18 січня NAVI візьмуть участь у закритій кваліфікації BLAST Bounty Winter 2026. У цьому відборі змагатимуться 32 команди, з яких лише вісім найсильніших здобудуть путівки на LAN-фінал турніру.