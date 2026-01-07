Які команди входили до кар'єрного шляху Woro2k?

Велетнюк завершив співпрацю з Passion UA ще у серпні минулого року. До цього український кіберспортсмен встиг попрацювати з кількома знаковими організаціями, серед яких Monte, DRILLAS та MAD Lions, пише 24 Канал з посиланням на Sportarena.

Найбільших успіхів Володимир Велетнюк досяг саме у складі Monte – разом з командою він пробився до чвертьфіналу престижного турніру BLAST.tv Paris Major 2023 року. Крім того, колектив зайняв третє-четверте місце на ESL Pro League Season 18, що стало значним досягненням для української кіберспортивної сцени.

Серед інших помітних досягнень Woro2k:

Перше місце на CCT Season 1 West Europe Series #2 у 2023 році.

Перше місце на CCT Season 1 Central Europe Series #5 у 2023 році.

Перше місце на CCT Season 1 West Europe Series #3 у 2023 році.

Друге місце на Roobet Cup 2023.

3-4 місце на Thunderpick World Championship 2023.

Перше місце на ESL Challenger at DreamHack Winter 2023.

Перше місце на Galaxy Battle 2025 // Phase 1.

Усе було здобуто в складі Monte, крім перемоги на Galaxy Battle 2025, зазначає Liquipedia.

Тепер Woro2k продовжить кар'єру в Eternal Fire – турецькій організації, що була створена у 2021 році. Спочатку компанія інвестувала у проєкти з CS:GO та Valorant, а згодом, у 2024-му, перенесла свою штаб-квартиру до Угорщини. Турецька команда активно розвивається та бере участь у провідних європейських змаганнях, зокрема у European Pro League Series 4, що стартує у січні цього року.

Оновлений склад Eternal Fire тепер виглядає так: турецькі гравці Бугра "Calyx" Аркин та Емреджан "EMSTAR" Чалишкан, український кіберспортсмен Володимир "Woro2k" Велетнюк, швейцарський професіонал Рігон "rigoN" Гаші. Тренерську роль виконує Кадір "ElPrincipe" Сіврі з Туреччини. Також у структурі організації працює ще один тренер – Crystalhand, а керує всім проєктом Фуркан Гювен.

Перехід Велетнюка до міжнародного складу демонструє зростання його професійного рівня та визнання на світовій кіберспортивній арені. Для українського гравця це можливість отримати досвід роботи у мультинаціональній команді та взяти участь у масштабних європейських турнірах. Eternal Fire, своєю чергою, отримує досвідченого спортсмена з доведеними результатами на великих змаганнях.