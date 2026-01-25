У Костилєва так і не виходить перезапустити свою кар'єру в лавах BC.Game, адже вони ганебно провалили кваліфікацію до IEM Rio 2026, програвши 152 команді світового рейтингу HLTV, інформує HLTV.

Цікаво Українець DemQQ гратиме в турецькій команді зі своїм колишнім товаришем по Monte

Яку пораду дав Костилєву Михайло "kane" Благін?

На початку 2026 року BCG підписала тріо із португальської організації SAW. Як подейкують в індустрії, угода обійшлася у 2,5 мільйона доларів, а новими тіммейтами української легенди Counter-Strike стали Адонес "krazy" Норбе, Антоніо "aragornN" Барбоса та Крістофер "MUTiRiS" Фернандес.

23 січня оновлений колектив сенсаційно залишив відбір на IEM Rio 2026, після поразки від куди слабших, принаймні на папері, колективів URSA та Team Nemesis.

Колишній тренер Костилєва у NAVI та легенда українського кіберспорту Михайло "Kane" Благін у своєму Telegram-каналі висловив побоювання, що вже на відборі до IEM Krakow 2026 команда може й зовсім розвалитися, якщо продовжить грати у подібному стилі.

За його словами, головна проблема в тому, що португальці звикли грати у дещо інший CS, більш дисциплінований та структурований, аніж той у який грають зараз із s1mple. Зменшити тиск на нових тіммейтів має сам Костилєв, переконаний Благін.

Залишається сподіватися, що Сашко розуміє: відповідальність за результат складу багато в чому лежить на ньому. І що він не чинитиме морального тиску на цих португальських хлопців,

– написав kane.

Цікаво, що не лише Благін побоюється за майбутнє колективу. На подкасті Talking Counter, аналітик Янко "YNk" Паунович висловив скептицизм щодо результатів BC.Game.

Мені не подобається, коли команди таке роблять (викупляють основу іншої організації – 24 Канал). Ця команда рано чи пізно розвалиться і не отримає тих результатів, яких прагне,

– заявив він.

Чи справдяться прогнози можна буде дізнатися вже незабаром, коли BC.Game Esports дебютує на відборах до IEM Krakow 2026 у матчі проти бразильської Legacy, який відбудеться 28 січня о 17.00 за київським часом.

s1mple та BC.Game: історія співпраці