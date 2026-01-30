Коли відбудеться наступний Nintendo Direct та які проєкти там покажуть

Ігрова спільнота обговорює майбутню презентацію Nintendo Direct, яка має стати першим повноцінним шоу компанії у 2026 році. Одразу три незалежні джерела вказують на початок лютого як імовірний час проведення заходу.

Основний акцент трансляції буде зроблено на іграх від сторонніх розробників та партнерів компанії, а також на проєктах для наступного покоління консолей, розповідає Video Games Chronicle.

Які ігри та подробиці розкриють на майбутньому Nintendo Direct?

Інформацію про проведення заходу 5 лютого першим озвучив інсайдер Nate the Hate, а згодом ці дані підтвердили блогер GameXplain та редакція порталу Video Games Chronicle.

За їхніми даними, формат шоу відповідатиме Partner Direct, тобто фокусуватиметься на продуктах партнерських студій.

Очікується, що під час трансляції можуть представити порти відомих ігор для Nintendo Switch 2. Серед імовірних кандидатів називають:

Final Fantasy XVI ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Metaphor: ReFantazio, реліз якої заплановано на 2026 рік.

Окрім чуток, вже є підтверджений перелік релізів від сторонніх студій на 2026 рік для нової консолі Nintendo. До нього входять Elden Ring у спеціальному виданні Tarnished Edition, Indiana Jones and the Great Circle, а також The Duskbloods.

Що ще анонсувала Nintendo?

Варто зауважити, що наприкінці січня 2026 року Nintendo вже провела два невеликі тематичні випуски:

Майбутній лютневий захід має стати масштабнішим оглядом ігрових новинок.