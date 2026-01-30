Когда состоится следующий Nintendo Direct и какие проекты там покажут

Игровое сообщество обсуждает предстоящую презентацию Nintendo Direct, которая должна стать первым полноценным шоу компании в 2026 году. Сразу три независимых источника указывают на начало февраля как вероятное время проведения мероприятия.

Основной акцент трансляции будет сделан на играх от сторонних разработчиков и партнеров компании, а также на проектах для следующего поколения консолей, рассказывает Video Games Chronicle.

Смотрите также Кризис стратегии: Microsoft признала, что консоли проигрывают конкуренцию, а продажи игр падают

Какие игры и подробности раскроют на предстоящем Nintendo Direct?

Информацию о проведении мероприятия 5 февраля первым озвучил инсайдер Nate the Hate, а впоследствии эти данные подтвердили блогер GameXplain и редакция портала Video Games Chronicle.

По их данным, формат шоу будет соответствовать Partner Direct, то есть фокусироваться на продуктах партнерских студий.

Ожидается, что во время трансляции могут представить порты известных игр для Nintendo Switch 2. Среди вероятных кандидатов называют:

Final Fantasy XVI ;

; Clair Obscur: Expedition 33 ;

; Metaphor: ReFantazio, релиз которой запланирован на 2026 год.

Кроме слухов, уже есть подтвержденный перечень релизов от сторонних студий на 2026 год для новой консоли Nintendo. В него входят Elden Ring в специальном издании Tarnished Edition, Indiana Jones and the Great Circle, а также The Duskbloods.

Что еще анонсировала Nintendo?

Стоит заметить, что в конце января 2026 года Nintendo уже провела два небольших тематических выпуска:

Предстоящее февральское мероприятие должно стать более масштабным обзором игровых новинок.