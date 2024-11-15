Такий невтішний прогноз для обох кампаній опублікувало видання Financial Times, повідомляє 24 Канал.

Читайте на сайті Rockstar використала текстуру з GTA 6 в GTA The Trilogy – Definitive Edition

Nintendo, яка зазвичай отримує значний приріст доходів у передсвятковому кварталі, знизила план продажів семирічної консолі Switch на фінансовий рік, прогнозуючи 12,5 мільйона одиниць замість 13,5 мільйона. З моменту запуску в 2017 році було продано 146 мільйонів приставок Switch, але аналітики кажуть, що інтерес до старіючої консолі може згасати.

Успіх гібридного дизайну Switch вплинув на ринкові тенденції, спонукаючи компанії розглядати портативні ігрові рішення. Однак експерти вважають, що Nintendo перебуває на перехідному етапі, балансуючи між підтримкою поточної версії Switch та підготовкою до випуску наступного пристрою.

Sony, тим часом нещодавно випустила преміальну PlayStation 5 Pro за ціною 800 євро, яка отримала змішані відгуки через свою високу вартість і нішеву цільову аудиторію. Керівництво Sony, однак, зберігає оптимізм, а президент компанії Хірокі Тотокі зазначив, що від PS5 Pro ніколи не очікували значного зростання продажів, оскільки вона в першу чергу приваблює користувачів з високим рівнем доходу.

Попри труднощі, Sony зберігає свою мету продажів у 18 мільйонів одиниць PS5, включаючи PS5 Pro, на поточний рік.

Важливо зазначити, що PS5 Pro продалася краще за аналогічний період, ніж версія PS4 Pro.

Аналітик Робін Чжу з Bernstein каже, що причина проблем обидвох компаній у тому, що консольний цикл застійний, з обмеженою лінійкою нових ігор, які виходять наприкінці року. Зазвичай цикл зміни поколінь консолей триває близько п'яти років, але Switch, якій вже восьмий рік, і PS5, демонструють ознаки досягнення точки насичення ринку.

Гарет Саткліфф з Enders Analysis додає, що виробничі витрати на консолі продовжують зростати, а попит, схоже, досяг стелі, що стримує зростання продажів.

Очікується, що Nintendo переживе кілька спокійних кварталів, поки не представить нову модель, і Чжу припускає, що цінова стратегія Sony з PS5 Pro може надати Nintendo впевненості в тому, що вона зможе встановити ціну на Switch 2 на рівні 400-450 доларів, не зіткнувшись з негативною реакцією.

Дивіться також Цифровий музей: GOG запускає програму збереження класичних ігор для майбутніх поколінь

А що там у Xbox?

Microsoft застосовує інший підхід, розширюючи свій сервіс підписки Game Pass, який дозволяє гравцям транслювати ігри на різні пристрої, зменшуючи залежність від конкретного обладнання. Ця стратегія позиціонує Xbox як універсальний, незалежний від платформи варіант і може переосмислити майбутнє ігрової індустрії, зменшивши роль спеціалізованого обладнання.