Nintendo Switch 2 встановила рекорд продажів у США – консоль продається найшвидше в історії

Нова консоль Nintendo Switch 2 від японської компанії Nintendo Co. встановила історичний рекорд, ставши найшвидше продаваною ігровою приставкою в США. За перший місяць продажів у червні 2025 року було реалізовано вражаючу кількість одиниць, перевершивши попередні досягнення конкурентів.

Компанія Nintendo Co. оголосила про неймовірний старт продажів своєї нової консолі Nintendo Switch 2 у США, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. За даними аналітичної компанії Circana, у червні 2025 року було продано 1,6 мільйона одиниць приставки вартістю 450 доларів кожна.

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Це найбільший показник за перший місяць продажів для будь-якої консолі в історії країни. Для порівняння, попередній рекорд належав Sony Group Corp. з її PlayStation 4, яка у 2013 році розійшлася тиражем у 1,1 мільйона одиниць за аналогічний період.

Цей результат підкреслює величезний попит на новинку від Nintendo, яка, ймовірно, приваблює споживачів завдяки інноваційним функціям, широкому вибору ігор та репутації бренду. Switch 2 продовжує традицію гібридного формату, дозволяючи грати як у портативному режимі, так і на великому екрані, що стало ключовою перевагою оригінальної Switch.

Що стоїть за успіхом Nintendo Switch 2?

Рекордні продажі Nintendo Switch 2 у США свідчать про кілька важливих факторів. По-перше, це стратегія компанії щодо випуску популярних ігор одночасно з консоллю.

Наприклад, як було зазначено в інших звітах Circana, 82% покупців Switch 2 у червні придбали гру Mario Kart World – окремо або в комплекті з приставкою. По-друге, вдосконалений дизайн і технічні характеристики нової моделі могли привернути увагу як нових користувачів, так і фанатів попередньої версії.

Рекорд Nintendo Switch 2 у США може вплинути на стратегії інших виробників консолей, таких як Sony та Microsoft, які також активно розвивають свої платформи. Успіх японської компанії показує, що інновації та правильний маркетинг здатні забезпечити значну перевагу навіть на конкурентному ринку. Аналітики прогнозують, що Switch 2 продовжить домінувати в продажах протягом 2025 року, особливо якщо Nintendo розширить лінійку ексклюзивних ігор.