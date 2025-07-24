Компания Nintendo Co. объявила о невероятном старте продаж своей новой консоли Nintendo Switch 2 в США, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. По данным аналитической компании Circana, в июне 2025 года было продано 1,6 миллиона единиц приставки стоимостью 450 долларов каждая.

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Это самый большой показатель за первый месяц продаж для любой консоли в истории страны. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал Sony Group Corp. с ее PlayStation 4, которая в 2013 году разошлась тиражом в 1,1 миллиона единиц за аналогичный период.

Этот результат подчеркивает огромный спрос на новинку от Nintendo, которая, вероятно, привлекает потребителей благодаря инновационным функциям, широкому выбору игр и репутации бренда. Switch 2 продолжает традицию гибридного формата, позволяя играть как в портативном режиме, так и на большом экране, что стало ключевым преимуществом оригинальной Switch.

Что стоит за успехом Nintendo Switch 2?

Рекордные продажи Nintendo Switch 2 в США свидетельствуют о нескольких важных факторах. Во-первых, это стратегия компании по выпуску популярных игр одновременно с консолью.

Например, как было отмечено в других отчетах Circana, 82% покупателей Switch 2 в июне приобрели игру Mario Kart World – отдельно или в комплекте с приставкой. Во-вторых, усовершенствованный дизайн и технические характеристики новой модели могли привлечь внимание как новых пользователей, так и фанатов предыдущей версии.

Рекорд Nintendo Switch 2 в США может повлиять на стратегии других производителей консолей, таких как Sony и Microsoft, которые также активно развивают свои платформы. Успех японской компании показывает, что инновации и правильный маркетинг способны обеспечить значительное преимущество даже на конкурентном рынке. Аналитики прогнозируют, что Switch 2 продолжит доминировать в продажах в течение 2025 года, особенно если Nintendo расширит линейку эксклюзивных игр.