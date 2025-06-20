Nintendo активно бореться з піратством на Switch 2, розповідає 24 Канал. Якщо система виявляє спроби використання піратських копій або порушення правил, консоль видає код помилки 2124-4508, блокуючи доступ до онлайн-сервісів компанії.

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Користувач SwitchTools поділився в X публікацією зі скриншотом, де видно код помилки.



Nintendo блокує Switch 2 через піратські картриджі / Скриншот з X

Це значно обмежує функціональність пристрою, роблячи його частково непридатним для використання. Багато власників повідомляють про проблеми після спроби використовувати картриджі MiG Switch, які дозволяють запускати як піратські, так і резервні копії легально придбаних ігор. Nintendo не робить різниці між цими випадками, блокуючи консоль у будь-якому разі.

Ризики покупки користованої Nintendo Switch 2

Через такі блокування вторинний ринок став небезпечним місцем для покупки Switch 2. Користувачі в мережі все частіше скаржаться, що придбані вживані консолі виявилися з обмеженою функціональністю, і наразі немає способу розблокувати їх. На форумі Reddit власники заблокованих консолей діляться скаргами та обговорюють ситуацію.

Єдиний вихід – перед покупкою увімкнути консоль і перевірити, чи може вона підключитися до серверів Nintendo. Якщо такої можливості немає, краще відмовитися від угоди.

Ще один підводний камінь стосується наборів Switch 2 із грою Mario Kart World, які продаються приватними особами. Оскільки гра в наборі надається у вигляді коду для завантаження, покупка вживаного комплекту, ймовірно, залишить вас без можливості встановити гру, навіть якщо консоль не заблокована. У офіційному магазині консоль коштує 449 доларів, а набір із грою – 495 доларів, тож приваблива ціна на вторинному ринку часто приховує проблеми.

Загалом жорстка політика Nintendo щодо піратства не дивує, адже компанія завжди захищала свої продукти. Але для звичайних гравців, які просто хочуть заощадити, купуючи вживану консоль, це створює серйозні ризики.

А тим часом CD Projekt, яка обіцяла більше не оновлювати Cyberpunk 2077, анонсувала черговий великий апдейт. Ймовірно це пов'язано з тим, що гра з'явилася на Nintendo Switch 2 і компанія хоче потішити геймерів новим контентом.