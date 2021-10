Нова частина Call of Duty чи Apex Legends: геймери розкритикували трейлер Battlefield 2042

Представники Electronic Arts вирішили потішити новим рекламним трейлером всіх шанувальників гри Battlefield 2042. Щоправда, цей запис дуже швидко "потонув" у негативних відгуках.

Кілька тижнів тому компанія Electronic Arts та студія DICE проводили відкриті тестування відеогри Battlefield 2042. Напевно, всі шанувальники серії знають, що вони пройшли вкрай невдало. А потім ще й відомий інсайдер Том Хендерсон розповів, що загалом в цього проєкту є чимало проблем.

На тлі такого негативу на офіційному ютуб-каналі Battlefield вийшло коротке відео, яке, здається, стало останньою краплею для деяких шанувальників серії. Отже, розробники гри Battlefield 2042 поділилися трейлером з назвою "What A Time To Be Alive", щоправда, вони майже одразу ж приховали цей запис, а тому він доступний лише за прямим посиланням. Річ у тім, що це відео дуже швидко "потонуло" в дизлайках та негативних відгуках.

На момент написання матеріалу цей запис вже зібрав 5 тисяч дизлайків (вподобань понад 2 тисячі), а також понад тисячу коментарів. Варто відзначити, що майже всі вони негативні. У цьому трейлері розробники захотіли показати, які веселощі відбуваються в їхній відеогрі. Але такий несерйозний тон не сподобався фанатам серії, які звикли до того, що Battlefield – це серйозний та реалістичний військовий шутер. Шанувальники відзначають, що це несправжня Battlefield, а нова гра з серії Call of Duty чи доповнення для Apex Legends чи Fortnite. Варто додати, що згідно з даними Тома Хендерсона, саме два перші проєкти серйозно вплинули на розробку Battlefield 2042.

Схожу тему обговорюють й користувачі платформи Reddit, на їхню думку, це не та відеогра, яку їм показували представники DICE на EA Play в червні 2020 року. Тобто загалом у Battlefield 2042 вже є немало проблем, а тому цікаво буде подивитися, як розробники будуть їх розв'язувати.

Рекламний трейлер відеогри Battlefield 2042, який "потонув" у негативних відгуках: відео

Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.