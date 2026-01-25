Перезапуск Fable дозволить гравцям затягнути в ліжко рекордну кількість персонажів

Перезапуск культової серії RPG Fable дозволить геймерам закрутити роман практично з будь-яким персонажем, що безумовно заслуговує на якийсь рекорд.

Fable прагне вразити геймерів масштабами та пропрацьованістю власного світу, в якому практично кожен персонаж зможе стати романтичним інтересом гравця, інформує Military.

Скільки NPC у Fable можна буде "заромансити"?

Засновник і генеральний менеджер Playground Games Ральф Фултон розповів, що нова Fable, концепт-арти якої недавно потрапили у мережу, дозволить гравцям завести роман практично з усіма з 1000 NPC, за кількома винятками.

Стосунки між персонажами завжди були ключовою особливістю серії, особливо в контексті побудови родини. В попередніх іграх франшизи, гравці могли залицятися до NPC, попередньо з'ясувавши їхні важливі риси: який тип подарунків вони полюбляють чи які дії головного героя засуджують.

Потому з'являлася можливість одружитися, а ще пізніше навіть розлучитися, якщо щось у шлюбі йшло не так, як хотілося б.

Все це збережеться й у новій Fable, як підтвердив у розмові з IGN Ральф Фултон, розповівши про NPC майбутнього проєкту.

У грі їх 1000. Ви можете підійти та поговорити з кожним із них у повністю озвучених розмовах. Ви можете одружитися, це потребуватиме трохи зусиль, але ви можете одружитися з ними всіма. Ви можете мати з ними дітей, ви можете найняти їх на роботу, ви можете звільнити їх,

– розповів розробник.

Окрім того, Фултон заявив, що всі ці персонажі дбайливо створені вручну, тож перед геймерами буде запропоновано достатньо різноманіття.

Ми, можливо, колись думали, що можемо процедурно генерувати їх, але ми відмовилися від цієї ідеї досить давно... для гравця важливо, щоб він міг познайомитися з унікальними NPC,

– сказав Фултон.

Розмовляючи з GamesRadar+, Фултон також розповів, що всі персонажі матимуть власний розпорядок дня, за яким, якщо є охота, геймери зможуть простежити.

З цього навіть виникло кумедне завдання для команди художників оточення, яким довелося створити 1000 варіантів ліжок.

Fable вийде пізніше цього року на Xbox Series X|S, ПК та PS5, а також стане частиною підписки Xbox Game Pass.

