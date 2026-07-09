Повернення до пустки: Obsidian розробляє нову Fallout замість скасованої Avowed 2

Obsidian Entertainment, відома своєю роботою над Fallout: New Vegas, радикально змінює плани. Через масові скорочення в ігровому підрозділі Microsoft студія змушена скасувати розробку Avowed 2, щоб зосередитися на новій частині постапокаліптичної франшизи Fallout.

Гірка ціна великого бренду

Студія Obsidian стала однією з тих, хто найбільше постраждав від нової хвилі реструктуризації в Xbox, хоч і не є рекордсменкою за кількістю звільнень. Компанія вигнала близько 25 відсотків свого персоналу, що становить 52 фахівці. Разом із людьми під скорочення потрапив і сиквел рольової гри Avowed, реліз першої частини якої відбувся у 2025 році. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Попри те, що розробка Avowed 2 просувалася успішно, а офіційний анонс планували зробити вже наступного року, проєкт "не вписався" у нову стратегію Microsoft. Керівництво Xbox під управлінням Аші Шарми вирішило зосередити всі ресурси на так званих "стовпах" платформи – Fallout, Halo та The Elder Scrolls. Додатковим фактором стало те, що перша Avowed, попри позитивні відгуки, не виправдала фінансових очікувань видавця.

Щоб найкраще позиціонувати Bethesda для майбутнього зростання, ми переходимо від моделі планування, зосередженої на кожній незалежній студії, до тієї, що фокусується на наших найсильніших франшизах,

– прокоментувала президентка Bethesda Джилл Брафф.

Повернення легендарного режисера

Головною новиною для фанатів стало те, що новий проєкт у всесвіті Fallout очолить Джош Соєр. Саме він був режисером Fallout: New Vegas – гри, яку багато хто досі вважає найкращою в серії. До цього Соєр працював над власною оригінальною RPG, яка за структурою та тематикою нагадувала Fallout, але не належала до цієї франшизи. Тепер ці напрацювання, імовірно, стануть фундаментом для повноцінного повернення Obsidian до постапокаліпсису.

Рішення передати розробку Fallout сторонній студії виглядає логічним кроком Microsoft для пришвидшення виходу нових ігор. Оскільки основна команда Bethesda зараз повністю зайнята розробкою The Elder Scrolls 6, вихід Fallout 5 від оригінальних творців міг би затягнутися на десятиліття.

Успіх серіалу від Amazon лише підігрів інтерес аудиторії, тому корпорація вирішила скористатися моментом і залучити досвідчених авторів New Vegas.

Я розчарований тим, що ми втрачаємо потенційну Avowed 2 через скорочення в Xbox, але не можна заперечувати потенціал нової гри Fallout під керівництвом Джоша Соєра,

– заявив один із розробників Obsidian.

Хоча доля Avowed 2 наразі виглядає похмурою, невелика група працівників продовжує підтримувати проєкт у надії на його майбутнє відродження.

Тим часом основні сили студії готуються до колаборації з Bethesda, щоб повернути гравців у світ ядерної пустки значно раніше, ніж очікувалося. Проте шанувальникам варто набратися терпіння: розробка нової великої RPG лише розпочинається, і до перших офіційних кадрів можуть минути роки.