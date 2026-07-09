Горькая цена крупного бренда

Студия Obsidian стала одной из тех, кто больше всего пострадал от новой волны реструктуризации в Xbox, хотя и не является рекордсменом по количеству увольнений. Компания уволила около 25 процентов своего персонала, что составляет 52 специалиста. Вместе с сотрудниками под сокращение попал и сиквел ролевой игры Avowed, релиз первой части которой состоялся в 2025 году. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Несмотря на то, что разработка Avowed 2 продвигалась успешно, а официальный анонс планировали сделать уже в следующем году, проект "не вписался" в новую стратегию Microsoft. Руководство Xbox под управлением Аши Шармы решило сосредоточить все ресурсы на так называемых "столпах" платформы – Fallout, Halo и The Elder Scrolls. Дополнительным фактором стало то, что первая Avowed, несмотря на положительные отзывы, не оправдала финансовых ожиданий издателя.

Чтобы наилучшим образом позиционировать Bethesda для будущего роста, мы переходим от модели планирования, сосредоточенной на каждой независимой студии, к модели, ориентированной на наши сильнейшие франшизы,

– прокомментировала президент Bethesda Джилл Брафф.

Возвращение легендарного режиссера

Главной новостью для фанатов стало то, что новый проект во вселенной Fallout возглавит Джош Сойер. Именно он был режиссером Fallout: New Vegas – игры, которую многие до сих пор считают лучшей в серии. До этого Сойер работал над собственной оригинальной RPG, которая по структуре и тематике напоминала Fallout, но не относилась к этой франшизе. Теперь эти наработки, вероятно, станут фундаментом для полноценного возвращения Obsidian к постапокалипсису.

Решение передать разработку Fallout сторонней студии выглядит логичным шагом со стороны Microsoft для ускорения выхода новых игр. Поскольку основная команда Bethesda сейчас полностью занята разработкой The Elder Scrolls 6, выход Fallout 5 от оригинальных создателей мог бы затянуться на десятилетие.

Успех сериала от Amazon только подогрел интерес аудитории, поэтому корпорация решила воспользоваться моментом и привлечь опытных авторов New Vegas.

Я разочарован тем, что мы теряем потенциальную Avowed 2 из-за сокращений в Xbox, но нельзя отрицать потенциал новой игры Fallout под руководством Джоша Сойера,

– заявил один из разработчиков Obsidian.

Хотя судьба Avowed 2 пока выглядит мрачной, небольшая группа сотрудников продолжает поддерживать проект в надежде на его будущее возрождение.

Тем временем основные силы студии готовятся к сотрудничеству с Bethesda, чтобы вернуть игроков в мир ядерной пустоши значительно раньше, чем ожидалось. Однако поклонникам стоит набраться терпения: разработка новой крупной RPG только начинается, и до появления первых официальных кадров могут пройти годы.