Інсайдер розкрив нові деталі про розробку наступної частини Ghost Recon від Ubisoft

Відомий інсайдер Том Хендерсон поділився свіжою інформацією про розробку наступної великої частини серії тактичних шутерів Ghost Recon від Ubisoft у статті для свого порталу Insider Gaming. За даними його джерел, компанія активно працює над проєктом, який має кодову назву Ovr (Project Over).

За інформацією джерел Insider Gaming, Ubisoft наразі переглядає графіки розробки великих проєктів після травневого анонсу, і серед них є нова Ghost Recon, інформує 24 Канал.

Стан розробки та плани на реліз

Внутрішня альфа-версія Ovr буде готова вже цієї осені 2025 року, а реліз запланований приблизно через рік, тобто орієнтовно на осінь 2026 року.

Для порівняння, довгоочікуваний ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (кодова назва Rewind) досяг альфа-стадії на початку цього місяця, і його прем’єра очікується в першому кварталі 2026 року. Це показує, що Ubisoft паралельно працює над кількома великими проєктами з різними графіками релізу.

Що відомо про гру?

Раніше Хендерсон повідомляв, що Ovr буде тактичним шутером від першої особи з акцентом на управління загоном, наближеним до симуляторів, таких як Squad і Ready or Not. Гра також черпає натхнення з популярних військових FPS, зокрема Battlefield і Call of Duty: Modern Warfare. За чутками, сюжет Ovr зосередиться на загоні "Привидів" (Ghosts), який виконуватиме секретні місії у вигаданій південно-східній країні Найман, де внаслідок воєнних злочинів загинули сотні тисяч людей.

За словами джерел Хендерсона всередині Ubisoft, компанія не планує анонсувати Ovr протягом наступних 12 місяців. Метою є повернення у 2026 році з масштабною презентацією Ubisoft Forward, яка цього року не відбулася. Це може означати, що офіційні деталі про нову Ghost Recon ми побачимо лише ближче до запланованого релізу.

Зрештою протягом цього часу можна чекати на ймовірні витоки, які можуть з'явитися, як, наприклад недавня ситуація, коли в мережу злили дату виходу DLC для Assassin's Creed Shadows, хоч вона і виявилася помилкою.