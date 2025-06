Инсайдер раскрыл новые детали о разработке следующей части Ghost Recon от Ubisoft

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился свежей информацией о разработке следующей крупной части серии тактических шутеров Ghost Recon от Ubisoft в статье для своего портала Insider Gaming. По данным его источников, компания активно работает над проектом, который имеет кодовое название Ovr (Project Over).

По информации источников Insider Gaming, Ubisoft сейчас пересматривает графики разработки крупных проектов после майского анонса, и среди них есть новая Ghost Recon, информирует 24 Канал.

Состояние разработки и планы на релиз

Внутренняя альфа-версия Ovr будет готова уже этой осенью 2025 года, а релиз запланирован примерно через год, то есть ориентировочно на осень 2026 года.

Для сравнения, долгожданный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time (кодовое название Rewind) достиг альфа-стадии в начале этого месяца, и его премьера ожидается в первом квартале 2026 года. Это показывает, что Ubisoft параллельно работает над несколькими крупными проектами с разными графиками релиза.

Что известно об игре?

Ранее Хендерсон сообщал, что Ovr будет тактическим шутером от первого лица с акцентом на управление отрядом, приближенным к симуляторам, таких как Squad и Ready or Not. Игра также черпает вдохновение из популярных военных FPS, в частности Battlefield и Call of Duty: Modern Warfare. По слухам, сюжет Ovr сосредоточится на отряде "Призраков" (Ghosts), который будет выполнять секретные миссии в вымышленной юго-восточной стране Найман, где в результате военных преступлений погибли сотни тысяч людей.

По словам источников Хендерсона внутри Ubisoft, компания не планирует анонсировать Ovr в течение следующих 12 месяцев. Целью является возвращение в 2026 году с масштабной презентацией Ubisoft Forward, которая в этом году не состоялась. Это может означать, что официальные детали о новой Ghost Recon мы увидим только ближе к запланированному релизу.

В конце концов в течение этого времени можно ждать вероятные утечки, которые могут появиться, как, например недавняя ситуация, когда в сеть слили дату выхода DLC для Assassin's Creed Shadows, хоть она и оказалась ошибкой.