Конфуз року – Paradox випадково розкрила неочікуваний сетинг нової стратегії ще до анонсу

Шведський видавець Paradox Interactive випадково розкрив назву та сетинг своєї нової таємничої глобальної стратегії перед її офіційним анонсом.

Користувачі мережі виявили новий проєкт через налаштування фільтрів на офіційному форумі компанії, повідомляє gamesradar+.

Суміш Fallout та Crusader Kings?

Уважні гравці швидко помітили у списку неактивних розділів форуму компанії нову назву – Afterworld, що в перекладі означає Потойбіччя.

Як виявилося, це сталося через неуважність модераторів порталу. Далі користувач Reddit під ніком DimDimio, який першим знайшов згадку про гру у фільтрах, використав стандартні шаблони інтернет-адрес компанії та відшукав офіційний Discord-сервер нового проєкту.

Його опис розкрив трішки деталей Afterworld, яка обіцяє гравцям унікальний ігровий процес: можливість очолити плем'я вижилих, відбудовувати поселення на пустках, шукати втрачені стародавні технології, а також вести завойовницькі війни та брати участь у політичній боротьбі.

Шведська компанія, відома серією Crusader Kings, зазвичай фокусує свої ігри на детальному відтворенні політичних та династичних стосунків між правителями. Новий сетинг викликав справжній фурор серед фанатів, які вже давно самостійно створюють неофіційні апокаліптичні модифікації для популярних ігор видавця.

Для Paradox цілком логічно створити офіційну глобальну стратегію в постапокаліптичному сетингу, враховуючи популярність таких модифікацій, як After the End та Old World Blues,

– заявив користувач Reddit під ніком Jancappa.

Попри те, що розробники швидко закрили доступ до Discord-сервера та прибрали всі згадки про гру з форуму та навіть Reddit, інформація вже розлетілася мережею, як і витоки з GTA 6, що розкривають все нові і нові деталі гри.

Отож, тепер шанувальникам компанії залишається лише очікувати на офіційний анонс, що має відбутися вже незабаром.