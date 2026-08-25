Пользователи сети обнаружили новый проект благодаря настройкам фильтров на официальном форуме компании, сообщает gamesradar+.

Смесь Fallout и Crusader Kings?

Внимательные игроки быстро заметили в списке неактивных разделов форума компании новое название – Afterworld, что в переводе означает "Загробный мир".

Как оказалось, это произошло из-за невнимательности модераторов портала. Затем пользователь Reddit под ником DimDimio, который первым обнаружил упоминание об игре в фильтрах, использовал стандартные шаблоны интернет-адресов компании и нашел официальный Discord-сервер нового проекта.

Его описание раскрыло несколько деталей об Afterworld, которая обещает игрокам уникальный игровой процесс: возможность возглавить племя выживших, восстанавливать поселения на пустошах, искать утраченные древние технологии, а также вести завоевательные войны и участвовать в политической борьбе.

Шведская компания, известная серией Crusader Kings, обычно фокусирует свои игры на детальном воссоздании политических и династических отношений между правителями. Новый сеттинг вызвал настоящий фурор среди фанатов, которые уже давно самостоятельно создают неофициальные апокалиптические модификации для популярных игр этого издателя.

Для Paradox вполне логично создать официальную глобальную стратегию в постапокалиптическом сеттинге, учитывая популярность таких модификаций, как After the End и Old World Blues,

– заявил пользователь Reddit под ником Jancappa.

Несмотря на то, что разработчики быстро закрыли доступ к Discord-серверу и удалили все упоминания об игре с форума и даже с Reddit, информация уже разлетелась по сети, как и утечки из GTA 6, раскрывающие все новые и новые детали игры.

Итак, теперь поклонникам компании остается только ждать официального анонса, который должен состояться уже в ближайшее время.