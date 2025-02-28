Творці PUBG представили свою нову гру, задуману як більш реалістична версія Minecraft

Творці легендарної гри, що породила цілий жанр – PUBG, представили новий проєкт, який покликаний стати більш реалістичною версією Minecraft.

Розробники з PlayerUnknown Productions показали новий трейлер гри з величезним відкритим світом, який обіцяє бути нещадним до геймерів, інформує 24 Канал.

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"Найскладніша гра про виживання"

PlayerUnknown Productions поставили перед собою амбітну ціль: створити проєкт під назвою Artemis, який має стати таким собі "реалістичним Minecraft" з ухилом в багатокористувацьку гру.

Для цієї мети наступні три гри студії будуть "самодостатніми проєктами, але водночас блоками для його побудови" і першою з них є Prologue: Go Wayback!.

Гра "заспавнить" вас у початковій точці та дасть "інструменти, необхідні для виживання", а також мапу й компас аби ви змогли добратися до кінцевої мети – метеостанції неподалік. Звучить нібито достатньо просто?

Щоправда, попутно вам доведеться боротися зі снігопадами, проливним дощем і штормами, орієнтуватися в суцільній темряві та давати раду нападам голоду й усім іншим "цікавинкам" багатоденного виживання у Богом забутій місцині.

Врешті розробники стверджують, що намагалися створити "найскладнішу гру про виживання, наскільки це можливо", тож прогулянка точно не буде легкою.

Трейлер гри: дивіться відео

У PlayerUnknown Productions наголошують, що хочуть за допомогою "машинного навчання" створювати величезні унікальні карти розміром у тисячі кілометрів та називають Prologue: Go Wayback! – першим життєздатним випробуванням технології, яку вони створили для цього.

Випробувати ж цю гру можна буде в режимі раннього доступу вже влітку 2025 року з попередньою ціною у 20 доларів США.