Naughty Dog працює над новою грою Uncharted

Американська студія Naughty Dog розпочала розробку нової частини культової пригодницької серії Uncharted. Після тривалої паузи розробники вирішили повернутися до історії про пошуки стародавніх артефактів та захопливі пригоди.

Повернення Нейтана Дрейка

Новий проєкт очолив ветеран студії Шон Ескейг, який раніше керував розробкою Uncharted: The Lost Legacy, працював над Marvel's Avengers у Crystal Dynamics та залучався до The Last of Us Part I, пише видання MP1st.

Інсайдери повідомляють, що до нової гри залучать головного героя серії Нейтана Дрейка, якого зіграв Нолан Норт, хоча його точна роль поки залишається невідомою.

Наразі гра перебуває на ранній стадії концептуалізації, а авторитетний інсайдер NateTheHate також підтвердив розробку проєкту.

Очікується, що реліз нової частини відбудеться лише після виходу амбітної науково-фантастичної гри Intergalactic: The Heretic Prophet, повноцінний показ якої заплановано на 2027 рік. Однак не варто забувати про можливі затримки й перенесення, які переслідують ігрову індустрію останніми роками. Також у планах студії залишається розробка The Last of Us Part III.

Попри тривалу паузу, франшиза Uncharted залишається однією з найуспішніших для PlayStation із понад 41,7 мільйона проданих копій. Окрім доповнення The Lost Legacy з Хлоєю Фрейзер та оновленого збірника Uncharted: Legacy of Thieves Collection, бренд отримав екранізацію 2022 року з Томом Голландом.