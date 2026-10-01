Возвращение Нейтана Дрейка

Новый проект возглавил ветеран студии Шон Эскейг, который ранее руководил разработкой Uncharted: The Lost Legacy, работал над Marvel's Avengers в Crystal Dynamics и участвовал в создании The Last of Us Part I, пишет издание MP1st.

Инсайдеры сообщают, что в новой игре появится главный герой серии Нейтан Дрейк, которого сыграл Нолан Норт, хотя его точная роль пока остается неизвестной.

В настоящее время игра находится на ранней стадии концептуализации, а авторитетный инсайдер NateTheHate также подтвердил разработку проекта.

Ожидается, что релиз новой части состоится только после выхода амбициозной научно-фантастической игры Intergalactic: The Heretic Prophet, полноценный показ которой запланирован на 2027 год. Однако не стоит забывать о возможных задержках и переносах, которые преследуют игровую индустрию в последние годы. Также в планах студии остается разработка The Last of Us Part III.

Несмотря на длительную паузу, франшиза Uncharted остается одной из самых успешных для PlayStation с более чем 41,7 миллиона проданных копий. Помимо дополнения The Lost Legacy с Хлоей Фрейзер и переизданного сборника Uncharted: Legacy of Thieves Collection, бренд получил экранизацию 2022 года с Томом Холландом.