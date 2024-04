Надійний інсайдер повідомив гарні новини для фанатів серії Mafia

Шанувальники культової серії відеоігор Mafia мають привід для радощів, оскільки у мережі з'явилися важливі деталі щодо намірів компанії Take-Two, яка володіє франшизою.

Доки всі чекають від Take-Two новин про GTA 6, у мережі з'явилася інформація про іншу культову серію, яка знаходиться під крилом відомого видавця.

Автором "знахідки" є користувач X (колишній твітер) під ніком Kurakasis, який слідкує за реєстрацією торговельних марок, що частіше за все передують анонсам відеоігор.

Попередньо ентузіаст повідомляв про скоре представлення таких проєктів як Metro Awakening, Indiana Jones and The Great Circle, а також Marvel 1943: Rise of Hydra, тож він вважається доволі надійним джерелом.

Отож, нещодавно Kurakasis заявив, що Take-Two готується до анонсу нового проєкту у серії Mafia і станеться це вже найближчим часом.

Інсайдер також уточнив, що поки що не знає чи буде це Mafia 4, некст-ген версія трилогії Mafia чи взагалі щось інше.

Однак, минулого року в списку вакансій для студії Hangar 13 (авторів Mafia 3) йшлося про те, що їхня наступна гра знаходиться на стадії попереднього виробництва та використовує ігровий рушій Unreal Engine 5.

З огляду на це, припускаємо, що розробка просувається за графіком і, ймовірно, Take-Two Interactive готові незабаром оприлюднити трейлер чи тизер проєкту.

Наостанок Kurakasis повідомив, що він не впевнений щодо термінів анонсу, але припустив, що це може статися протягом наступного місяця.

Нам ймовірнішим видається варіант з виставкою Summer Game Fest, що стартуватиме 7 червня, однак так чи інакше все зробить явним лише час.