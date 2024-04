Надежный инсайдер сообщил хорошие новости для фанатов серии Mafia

Поклонники культовой серии видеоигр Mafia имеют повод для радости, поскольку в сети появились важные детали относительно намерений компании Take-Two, которая владеет франшизой.

Пока все ждут от Take-Two новостей о GTA 6, в сети появилась информация о другой культовой серии, которая находится под крылом известного издателя.

Автором "находки" является пользователь X (бывший твитер) под ником Kurakasis, который следит за регистрацией торговых марок, что чаще всего предшествуют анонсам видеоигр.

Раньше энтузиаст уже сообщал о скором представлении таких проектов как Metro Awakening, Indiana Jones and The Great Circle, а также Marvel 1943: Rise of Hydra, поэтому он считается довольно надежным источником.

Так вот, недавно Kurakasis заявил, что Take-Two готовится к анонсу нового проекта в серии Mafia и произойдёт это уже в ближайшее время.

Инсайдер также уточнил, что пока не знает будет ли это Mafia 4, некст-ген версия трилогии Mafia или вообще что-то другое.

Однако, прошлом году в списке вакансий для студии Hangar 13 (авторов Mafia 3) говорилось о том, что их следующая игра находится на стадии предварительного производства и использует игровой движок Unreal Engine 5.

Учитывая это, предполагаем, что разработка продвигается по графику и, вероятно, Take-Two Interactive готовы вскоре обнародовать трейлер или тизер проекта.

Напоследок Kurakasis сообщил, что он не уверен насчет сроков анонса, но предположил, что это может произойти в течение следующего месяца.

Нам более вероятным представляется вариант с выставкой Summer Game Fest, которая стартует 7 июня, однако так или иначе все сделает явным лишь время.