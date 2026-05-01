Геймери не оцінили: трейлер нової "Оселі зла" не вразив фанатів гри

З'явився перший трейлер нового фільму за мотивами відеогри Resident Evil, який, втім, розчарував геймерів. Що кажуть фанати проєкту Capcom – читайте у матеріалі.

Перший трейлер майбутньої кінострічки представив глядачам нового протагоніста, якого шанувальники гри не зустріли "гучними оплесками", повідомляє 24 Канал.

Хто очолює екранізацію?

Шанс очолити роботу над перезапуском франшизи на "великому екрані" випав американському режисеру Заку Креггеру.

Впродовж останніх років, колись комік, а нині голлівудський кінороб, заслужив собі гарну репутацію спеціаліста по горорах завдяки успіху фільмів "Варвар" (2022 року) та "Зброя" (2025 року), інформує KoiMoi.

Окрім того, він неодноразово зізнавався, що є прихильником серії відеоігор та грав у всі частини, зазначає CBR. Тож усім здалося, що це "ідеальний метч".

Яким буде новий фільм за мотивами відомої відеогри Resident Evil?

30 квітня вийшов перший трейлер фільму Креггера, що представив глядачам нового протагоніста на ім'я Браян – кур'єра, який намагається не стати кормом для зомбі та пережити шалену ніч у Ракун Сіті.

Стрічка обіцяє несподівані сюжетні повороти та моменти від яких кров стигнутиме в жилах, йдеться на gamerant.

В сесії "питання-відповідь" для видання Playstation.blog Креггер обмовився про те який аспект гри завжди захоплював його найбільше і чому це важливо для його версії екранізації.

Виявилося, що режисер прагне передати у фільмі стрес від менеджменту ресурсів, з яким зазвичай стикаються гравці будь-якої частини відомої серії горорів.

Ти завжди хвилюєшся про те, скільки в тебе куль, чи отримуєш ти травми та все таке інше,

– говорить Зак.

Також Креггер підтвердив, що події фільму відбуваються паралельно подіям Resident Evil 2, яка стала для нього першим знайомством з франшизою.

Зак говорить, що у фільмі звісно буде купа "великодок" на ігри, але при цьому Браян піде власним шляхом і не зіткнеться з героєм ігор Леоном С. Кеннеді. Сюжет фільму розгортатиметься "десь на задвірках" історії гри.

Чому фанатам ігор не сподобався трейлер?

Якраз відсутність впізнаваних героїв та мала "вага" сюжету розізлила геймерів.

Шанувальники серії мріяли побачити історію, що розкриє щось про таємничу корпорацію Umbrella, походження вірусу чи життя знайомих героїв: Леона, Ади чи будь-кого іншого.

Нова історія "випадкового" чоловіка не дуже зацікавила фанатів ігор.

Це не Resident Evil. Це зомбі-фільм, що використовує назву Resident Evil. Ви не можете взяти купу нових персонажів, створити нову історію, а потім просто наліпити на це назву Resident Evil і сказати, що це Resident Evil,

– категорично заявив @RichardsonPudge.

Ха, у трейлері немає нічого, що мало б якесь відношення до Resident Evil. Це може бути гарний фільм, але він не повинен використовувати назву Resident Evil,

– додає @Exitmt35.

Як така реакція вплине на успіх стрічки у прокаті покаже лише час.

Тим не менш, вона точно не зіпсує успіху від виходу RE Requiem, яка стала найдинамічнішим релізом у історії серії, всього за тиждень продавшись тиражем у понад 5 мільйонів копій.

Коли дивитися фільм у кіно?

Прем'єра "Оселі Зла" Зака Креггера у кінотеатрах запланована на 18 вересня 2026 року.

Фільм вийде у форматі IMAX, а головну роль виконає зірка серіалу "Ейфорія" – Остін Абрамс.