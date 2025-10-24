Тепер зрозуміло, чому Xbox закриває студії та випускає ігри на PlayStation

Ігровий підрозділ Xbox переживає болісні трансформації через тиск з боку материнської компанії Microsoft, яка вимагає досягти 30% норми прибутку, чого раніше не було. Це призвело до закриття студій, скасування довгоочікуваних ігор, підвищення цін та випуску ексклюзивів на PlayStation і Nintendo.

Чому Xbox змінив курс?

Причиною кардинальних змін в ігровому підрозділі Microsoft стали нові фінансові вимоги, встановлені восени 2023 року, розповідає Bloomberg. Фінансовий директор Microsoft Емі Худ поставила перед Xbox мету досягти норми прибутку на рівні 30%. Цей показник значно перевищує середній в ігровій індустрії, який зазвичай коливається в діапазоні від 17% до 22%, інформує 24 Канал.

Для порівняння, до встановлення нових цілей рентабельність Xbox за перші дев'ять місяців 2022 фінансового року становила лише 12%.

Прагнення досягти таких амбітних показників змусило компанію вдатися до жорстких заходів.

Підрозділ Xbox підвищив ціни на свої продукти та сервіси;

Було проведено масові звільнення, що торкнулися тисяч співробітників;

Крім того, було закрито кілька ігрових студій.

Пріоритет тепер надається дешевим у розробці та гарантовано прибутковим іграм, тоді як ризиковані проєкти, такі як Everwild, Perfect Dark та Project Blackbird, відклали на невизначений термін або скасували.

У рамках нової стратегії Xbox також почала випускати власні ігри на конкуруючих платформах PlayStation та Nintendo.

Наприклад, гра Indiana Jones and the Great Circle показала найкращі продажі саме на PS5. Навіть сервіс Game Pass у цій логіці шкодить прибутковості, оскільки випуск новинок у підписці знижує роздрібні продажі. Microsoft намагається компенсувати це, зараховуючи в показники продажів кількість годин, проведених гравцями у грі.

Якою буде нова консоль? (спойлер – все погано)

Зміни торкнулися і апаратного напрямку. За словами глави Xbox Сари Бонд, наступна консоль компанії стане "преміальним, ретельно продуманим пристроєм", повідомляє The Verge. Це свідчить про те, що ставку робитимуть на дорогу нішеву модель.

Під час зустрічі з інвесторами Емі Худ зазначила, що операційний прибуток Xbox зріс на 34% в останньому кварталі завдяки постійній увазі до можливостей отримання вищої маржі.

Які ризики несе нова стратегія Xbox?

Хоча прагнення до вищої маржинальності може принести Microsoft короткострокові фінансові вигоди, в довгостроковій перспективі така стратегія несе серйозні ризики для бренду Xbox.

Переорієнтація на преміальний сегмент і можливе значне підвищення ціни на наступну консоль може перетворити Xbox з масового продукту на нішевий пристрій. Це фактично відкриє ринок для конкурентів, зокрема для PlayStation, дозволивши їм безперешкодно домінувати.

Випускаючи свої головні ігри на конкуруючих платформах, Xbox поступово розмиває власну екосистему. Якщо така тенденція продовжиться, Microsoft ризикує перетворити свій ігровий підрозділ на стороннього видавця, подібно до того, як це колись сталося з Sega.

Це може забезпечити стабільний прибуток від продажу ігор, але водночас позбавить компанію унікальності та впливу на ринку консолей.

Найбільш руйнівним наслідком може стати втрата довіри спільноти. Закриття студій, скасування довгоочікуваних проєктів та підвищення цін відштовхують найвідданіших шанувальників. Без їхньої підтримки бренд втратить свою головну опору.