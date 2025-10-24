Теперь понятно, почему Xbox закрывает студии и выпускает игры на PlayStation

Игровое подразделение Xbox переживает мучительные трансформации из-за давления со стороны материнской компании Microsoft, которая требует достичь 30% нормы прибыли, чего раньше не было. Это привело к закрытию студий, отмене долгожданных игр, повышению цен и выпуску эксклюзивов на PlayStation и Nintendo.

Почему Xbox сменил курс?

Причиной кардинальных изменений в игровом подразделении Microsoft стали новые финансовые требования, установленные осенью 2023 года, рассказывает Bloomberg. Финансовый директор Microsoft Эми Худ поставила перед Xbox цель достичь нормы прибыли на уровне 30%. Этот показатель значительно превышает средний в игровой индустрии, который обычно колеблется в диапазоне от 17% до 22%, информирует 24 Канал.

Смотрите также Анонсировано Fallout 4 Anniversary Edition: что войдет в праздничное издание

Для сравнения, до установления новых целей рентабельность Xbox за первые девять месяцев 2022 финансового года составляла лишь 12%.

Стремление достичь таких амбициозных показателей заставило компанию прибегнуть к жестким мерам.

Подразделение Xbox повысило цены на свои продукты и сервисы;

Были проведены массовые увольнения, затронувшие тысячи сотрудников;

Кроме того, было закрыто несколько игровых студий.

Приоритет теперь предоставляется дешевым в разработке и гарантированно прибыльным играм, тогда как рискованные проекты, такие как Everwild, Perfect Dark и Project Blackbird, отложили на неопределенный срок или отменили.

В рамках новой стратегии Xbox также начала выпускать собственные игры на конкурирующих платформах PlayStation и Nintendo.

Например, игра Indiana Jones and the Great Circle показала лучшие продажи именно на PS5. Даже сервис Game Pass в этой логике вредит прибыльности, поскольку выпуск новинок в подписке снижает розничные продажи. Microsoft пытается компенсировать это, засчитывая в показатели продаж количество часов, проведенных игроками в игре.

Какой будет новая консоль? (спойлер – все плохо)

Изменения коснулись и аппаратного направления. По словам главы Xbox Сары Бонд, следующая консоль компании станет "премиальным, тщательно продуманным устройством", сообщает The Verge. Это свидетельствует о том, что ставку будут делать на дорогую нишевую модель.

Во время встречи с инвесторами Эми Худ отметила, что операционная прибыль Xbox выросла на 34% в последнем квартале благодаря постоянному вниманию к возможностям получения более высокой маржи.

Какие риски несет новая стратегия Xbox?

Хотя стремление к более высокой маржинальности может принести Microsoft краткосрочные финансовые выгоды, в долгосрочной перспективе такая стратегия несет серьезные риски для бренда Xbox.

Переориентация на премиальный сегмент и возможное значительное повышение цены на следующую консоль может превратить Xbox из массового продукта в нишевое устройство. Это фактически откроет рынок для конкурентов, в частности для PlayStation, позволив им беспрепятственно доминировать.

Выпуская свои главные игры на конкурирующих платформах, Xbox постепенно размывает собственную экосистему. Если такая тенденция продолжится, Microsoft рискует превратить свое игровое подразделение в стороннего издателя, подобно тому, как это когда-то произошло с Sega.

Это может обеспечить стабильную прибыль от продажи игр, но в то же время лишит компанию уникальности и влияния на рынке консолей.

Наиболее разрушительным последствием может стать потеря доверия сообщества. Закрытие студий, отмена долгожданных проектов и повышение цен отталкивают самых преданных поклонников. Без их поддержки бренд потеряет свою главную опору.